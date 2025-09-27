La ciudad de Marcos Juárez fue una de las protagonistas de la última edición de la Córdoba Tech Week, evento que reunió a referentes del sector tecnológico, emprendedores, empresas y gobiernos locales en el Centro de Convenciones Córdoba. Durante el panel “Experiencias locales en govtech”, cuatro municipios cordobeses expusieron cómo aplican la tecnología para mejorar los servicios y la calidad de vida de sus comunidades.

La mirada puesta en la innovación local

La intendenta Sara Majorel representó a Marcos Juárez en el panel junto a sus pares de Colonia Caroya, Arroyito y Morteros. Bajo la moderación de Gabriel Roberi, secretario de Gobierno Abierto del Ministerio de Gobierno, los mandatarios compartieron proyectos y estrategias vinculadas a la digitalización de trámites, la gestión de datos y la transparencia en la relación con los vecinos.

En este contexto, Majorel destacó la importancia de apostar por soluciones surgidas desde la propia comunidad. “Una startup local desarrolló una aplicación para resolver el tema de las aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano de la ciudad”, explicó.

Una app que conecta al productor, al municipio y al vecino

El desarrollo tecnológico mencionado por la jefa comunal permite que los productores carguen en la aplicación los pedidos para realizar aplicaciones de fitosanitarios. Los inspectores municipales, a través de la plataforma, pueden aprobar o rechazar la solicitud según variables como la dirección del viento, las condiciones climáticas, la cercanía de barrios y los horarios permitidos.

Lo más innovador es que la app también ofrece transparencia para los vecinos, que pueden verificar si la actividad se lleva adelante cumpliendo con la normativa ambiental vigente. De esta manera, la tecnología se convierte en una herramienta clave para generar confianza, prevenir conflictos y garantizar un uso responsable en torno al ambiente y la producción agrícola.

Un modelo de articulación entre lo público y lo privado

El caso de Marcos Juárez muestra cómo la colaboración entre el municipio y el ecosistema emprendedor local puede generar soluciones efectivas y adaptadas a la realidad de cada territorio. En una ciudad donde la agricultura y la agroindustria son motores económicos, la incorporación de tecnología aplicada a la producción sostenible marca un diferencial.

Córdoba Tech Week, un espacio de proyección

La participación de Marcos Juárez en este evento refuerza la relevancia del municipio en la agenda tecnológica provincial. La Córdoba Tech Week, organizada por el Cluster Córdoba, se consolida año a año como un espacio donde confluyen actores del ámbito local, nacional e internacional para debatir sobre innovación y Economía del Conocimiento.