Nueva adjudicación del Programa Municipal de Vivienda

La Municipalidad de Marcos Juárez concretó la entrega de la vivienda número 251 del Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.). El acto fue encabezado por la intendenta Sara Majorel y tuvo como adjudicataria a Cecilia Cejas.

Entrega de llaves y ubicación del inmueble

La vivienda se encuentra ubicada en Pasaje del Progreso 1595. Durante la jornada, la adjudicataria recibió las llaves de su nuevo hogar, donde residirá junto a su familia.

Declaraciones de la intendenta

En el marco de la entrega, la intendenta Sara Majorel expresó su satisfacción por alcanzar una nueva adjudicación dentro del programa habitacional y destacó el trabajo que se lleva adelante desde el municipio para continuar brindando soluciones habitacionales a vecinos de la ciudad.

Avance del programa habitacional

Con esta entrega, el Programa Municipal de Vivienda alcanzó las 251 viviendas adjudicadas en Marcos Juárez, ratificando su continuidad dentro de las acciones municipales vinculadas a la vivienda.