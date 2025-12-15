Las instituciones deportivas de Marcos Juárez que participaron de la Fiesta del Corazón Productivo del País, realizada los días 17 y 18 de octubre, compartieron una actualización importante sobre los pagos acordados por su colaboración en el evento.

Un acuerdo inicial para apoyar a los clubes

Durante la organización de la fiesta, se había establecido un acuerdo claro: los clubes recibirían el 10% de la recaudación del bufet, con la promesa de que el pago estaría disponible dentro de las 48 horas posteriores al cierre del evento. Confiando en esta promesa, las instituciones trabajaron aportando tiempo, esfuerzo y recursos para que la fiesta se desarrollara con éxito.

Retraso y preocupación

La demora en el pago había generado preocupación en los clubes. Sin embargo, no contaban con información precisa sobre los motivos de la demora, lo que hizo necesario esperar una solución definitiva.

Un depósito que supera lo acordado

Finalmente, la municipalidad realizó el depósito correspondiente, y sorprendentemente el monto enviado fue el doble de lo originalmente pactado. Inicialmente, a cada club le correspondían $1.500.000, pero el depósito efectuado ascendió a $3.000.000, es decir, un 50% más de lo acordado.

Un cierre positivo para los clubes

Un resultado que premia el esfuerzo

Después de meses de espera, los clubes ven reconocido su trabajo y compromiso, y cuentan con los recursos necesarios para seguir sumando al deporte y la comunidad de Marcos Juárez.