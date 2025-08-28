Esta noche, Marcos Juárez dará el puntapié inicial a una de sus celebraciones más esperadas: la 3º Fiesta del Corazón Productivo del País. La cita es este jueves 28 de agosto, a las 20 horas, en la sede de la Banda Municipal José Cesanelli (San Martín 1241).

El lanzamiento contará con la presencia de la intendenta Sara Majorel, junto a distintas autoridades y referentes de la ciudad que acompañarán el anuncio oficial.

Cuándo se realizará la fiesta

La gran fiesta se vivirá durante tres jornadas: 17, 18 y 19 de octubre de 2025. Una propuesta pensada para disfrutar en familia, con música, encuentros y actividades que ponen en valor la identidad productiva y cultural de Marcos Juárez.

Artistas confirmados

El escenario mayor ya tiene nombres que prometen convocar multitudes:

Euge Quevedo y la LBC

Lucio “El Indio” Rojas

Lisandro Márquez

Abel Pintos

Un repertorio de artistas que combina diferentes estilos y asegura noches a pura emoción.

Una fiesta que crece año tras año

La Fiesta del Corazón Productivo del País se consolida como un evento de referencia regional, no solo por la calidad de su grilla artística, sino también por el espíritu de comunidad que la rodea.