En plena pandemia, cuando muchos buscaban reencontrarse con viejas pasiones o descubrir nuevas, Mariano Stantero encontró un camino inesperado: el del vino. Lo que comenzó como un regalo de cumpleaños terminó por transformarse en una vocación profunda. Hoy, Mariano es el único sommelier profesional de Marcos Juárez, y comparte su historia con orgullo, entusiasmo y un firme compromiso con la difusión de la cultura vitivinícola.

Todo arrancó en junio de 2020. Su esposa, Mariana, buscaba un regalo significativo para su cumpleaños en un contexto atravesado por la incertidumbre. Recordó que el vino siempre había sido parte de su vida en común: cada botella abría paso a una conversación, una evaluación, un disfrute compartido. Así fue como encontró un curso de sommelier a distancia, dictado desde Córdoba por la Escuela de Bebidas de Susana Corti, enóloga mendocina con años de trayectoria.

Mariano se inscribió y comenzó a estudiar de forma virtual. A medida que las restricciones sanitarias disminuían, pudo viajar para cursar algunos tramos de manera presencial. En septiembre de ese mismo año obtuvo su primer título como sommelier profesional, dando así el primer gran paso en su nueva etapa.

Ya instalado nuevamente en Marcos Juárez, y con el título en mano, Mariano no se detuvo. En 2023 descubrió la recientemente inaugurada Academia de Sommelieri en Córdoba, dirigida por Marco Francisca y Martín Gómez, referentes en el ámbito de la gastronomía y la bebida.

A fines de ese año inició un segundo curso, esta vez para sommelier de cava, en modalidad semi presencial. Las clases teóricas y prácticas se desarrollaban los sábados, de forma intensiva. El examen final, rendido en octubre de 2024, fue particularmente exigente: 100 preguntas a resolver en dos horas, con un margen de error mínimo. Mariano aprobó y se convirtió en uno de los cuatro primeros egresados de esa institución, un logro que aún hoy le genera emoción y orgullo.

Es una de las preguntas más frecuentes que Mariano recibe en degustaciones:

¿Qué pasa cuando alguien le echa soda, jugo o incluso Coca-Cola al vino? La respuesta, lejos de ser rígida, es respetuosa y didáctica.

“Yo siempre aclaro que hay dos tipos de vino: el que te gusta y el que no. Si a vos te gusta con gaseosa, con hielo, con lo que sea, está bien. Pero lo único que pido es que te des una oportunidad de probarlo como yo te lo explico. Solo eso. Después, si no te gusta, hacé lo que te guste. No se trata de imponer, sino de acompañar el descubrimiento”.