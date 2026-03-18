Tiene 16 años, es de Marcos Juárez, ganó un concurso regional, canta en Banda Impulso y ya impulsa su propia productora. Su historia mezcla esfuerzo, decisiones y una pasión que nunca se apagó.

Una historia que nace en Marcos Juárez y empieza a los 8 años

La historia de Máximo Carreras, cantante de Marcos Juárez, no empieza en un escenario grande ni en un concurso, sino mucho antes: a los 8 años, cuando dio sus primeros pasos en el canto.

Desde chico, la música fue parte de su identidad. “Siempre fui una persona que la música la lleva en la sangre”, cuenta. Fue en ese momento cuando comenzó a formarse con su profesora de canto, María Ángeles Argüelles, quien lo acompañó en sus inicios.

Sin embargo, su camino no fue lineal.

“Siempre fui una persona que la música la lleva en la sangre”, cuenta.

El paréntesis por el fútbol y el regreso que lo cambió todo

En un momento, Máximo decidió alejarse del canto para enfocarse en el fútbol. Durante ese período, la música quedó en pausa.

Pero algo no cerraba.

“Sentía un vacío adentro mío”, recuerda. Esa sensación fue la que lo llevó a tomar una decisión clave: volver.

En marzo de 2024, con 14 años, retomó las clases de canto nuevamente con su profesora. Ese regreso marcaría el verdadero inicio de su carrera.

Redes sociales, apoyo local y la oportunidad del concurso

A lo largo de ese año, empezó a mostrarse más activamente. Y fue ahí cuando apareció una oportunidad que cambiaría todo.

Un amigo le envió un mensaje con información sobre un concurso regional: Corral Canta, organizado en Corral de Bustos.

El formato era particular: el casting se realizaba a través de redes sociales, y quienes más interacciones lograban pasaban a la final.

Máximo grabó su video, lo subió y comenzó una campaña junto a su familia y entorno en Marcos Juárez para sumar apoyo.

Su primera presentación paga en Marcos Juárez

Mientras el concurso seguía en marcha, llegó otro momento importante.

El 13 de octubre de 2024 tuvo su primera contratación, donde cantó folklore en el Panal (vóley del Panal), con el objetivo de recaudar fondos para un viaje deportivo.

Fue su primer ingreso generado a partir de la música, y también una señal de que el camino empezaba a tomar forma.

El triunfo en Corral Canta y el reconocimiento regional

Finalmente, Máximo logró clasificar a la final del certamen, quedando entre los cinco mejores de la categoría infanto-juvenil.

El 15 de diciembre de 2024 viajó a Corral de Bustos para participar de la definición.

El resultado fue contundente:

ganó el concurso.

Ese logro no solo lo posicionó a nivel regional, sino que también generó una fuerte repercusión en Marcos Juárez, donde comenzó a ser convocado por distintos medios.

De Marcos Juárez a la Avenida Corrientes

Uno de los premios fue viajar a Buenos Aires para presentarse en un teatro de la Avenida Corrientes.

Acompañado por su familia y un productor, vivió una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera.

“Fue hermoso, una experiencia única”, resume.

La repercusión en Marcos Juárez y sus primeras grandes oportunidades

Tras el concurso, su nombre empezó a sonar cada vez más en Marcos Juárez.

El encuentro que lo llevó a Banda Impulso

Fue justamente en ese contexto donde se dio un encuentro clave.

Después de ese show, conoció a los integrantes de Banda Impulso. A partir de ahí comenzaron las conversaciones.

Tras varias reuniones y el acompañamiento de su familia —fundamental por ser menor de edad—, llegó la decisión.

En mayo de 2025, con 15 años, Máximo se sumó oficialmente como cantante de la banda.

Más escenarios y crecimiento dentro de Marcos Juárez

Su incorporación a Banda Impulso impulsó aún más su actividad artística.

Participó en múltiples eventos, entre ellos:

La Fiesta del Corazón Productivo organizada por la Municipalidad de Marcos Juárez

Presentaciones en el Anfiteatro

Eventos locales con gran convocatoria

Además, ya venía participando en espacios como “Las tardecitas del Anfi”, donde también ganó experiencia frente al público.

El reconocimiento del Concejo Deliberante

Tras ganar el concurso regional, el Concejo Deliberante de Marcos Juárez, a través de su presidente Javier Barletta, le otorgó un reconocimiento por su logro a tan corta edad.

Un gesto que marcó el acompañamiento institucional hacia su crecimiento.

MC Producciones: su propio proyecto con 16 años

En paralelo a su carrera artística, Máximo decidió dar un paso más.

Así nació MC Producciones, su propia productora, desde donde trabaja en:

Alquiler de sonido

Organización de eventos

Producción integral

Un proyecto que hoy ya está en funcionamiento y creciendo.

Entre la música y el deporte: su otra faceta en Marcos Juárez

Además de la música, Máximo también desarrolla su rol en el ámbito deportivo.

Actualmente trabaja en el Club San Martín como:

Profesor y entrenador de fútbol

Jefe de cancha en el predio Rodolfo Depetris

Una combinación que refleja disciplina y compromiso.

“Todo lo que me está pasando es un sueño”

Con solo 16 años, su recorrido ya incluye escenarios, concursos, banda, emprendimiento y trabajo.

“Estoy orgulloso de mí, sé lo que tuve que pasar”, afirma.

Su historia, construida desde Marcos Juárez, muestra que el crecimiento es posible con esfuerzo, apoyo y decisión.

Un camino que recién empieza desde Marcos Juárez

Lejos de ser un punto de llegada, este presente marca el inicio de algo más grande.

Con una base fuerte en su ciudad, experiencia en escenarios y proyectos en marcha, Máximo Carreras representa a una nueva generación de artistas que crecen desde el interior.

Y todo indica que su nombre seguirá creciendo, con Marcos Juárez como punto de partida.