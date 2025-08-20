Una iniciativa que crece paso a paso

El Taller Protegido CE.CA.L., junto a la Municipalidad de Marcos Juárez, continúa impulsando la segunda etapa del proyecto «Miradas que incluyen», una propuesta artística y social que busca visibilizar distintas miradas a través de la fotografía.

En esta instancia, se trabaja en la selección de imágenes que integrarán la muestra fotográfica programada para los días 27 y 28 de septiembre en la Casa de la Cultura.

Reunión de trabajo y nuevas ideas

El pasado martes 12 de agosto, los participantes del proyecto mantuvieron un encuentro de planificación. Allí, además de avanzar en la elección de fotografías, también diseñaron nuevas actividades que complementarán la exposición.

Agradecimiento y entusiasmo

Desde la organización destacaron el avance positivo de la iniciativa y expresaron un especial agradecimiento a todas las personas e instituciones que colaboran en el desarrollo de «Miradas que incluyen». El entusiasmo por lo alcanzado hasta ahora se combina con la expectativa de lo que se mostrará a fin de septiembre en la ciudad.