La Municipalidad de Marcos Juárez difundió un listado oficial de motocicletas secuestradas que permanecen en el depósito municipal. Los propietarios tienen cinco días hábiles para presentarse y regularizar la situación de los vehículos antes de que puedan ser compactados.

La Municipalidad de Marcos Juárez publicó el listado de motocicletas secuestradas

La Municipalidad de Marcos Juárez informó la publicación oficial del listado de motocicletas secuestradas en la ciudad, en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza Nº 2882.

La medida tiene como objetivo notificar públicamente a los propietarios o responsables de los vehículos retenidos, brindándoles un plazo determinado para que puedan acercarse a regularizar su situación y retirar las unidades.

Según se indicó desde el municipio, el listado estará disponible durante cinco días hábiles en el sitio web oficial, tiempo en el cual los titulares podrán verificar si su motocicleta se encuentra entre las unidades retenidas.

Durante ese período, quienes reconozcan su vehículo deberán presentarse en el Depósito Municipal de Marcos Juárez, donde deberán acreditar la titularidad correspondiente y completar los trámites necesarios para el retiro.

La publicación responde a un procedimiento administrativo habitual que busca ordenar la situación de vehículos retenidos por diferentes infracciones o irregularidades dentro del ejido urbano.

Qué deben hacer los propietarios para recuperar su motocicleta

Las personas que detecten su vehículo en el listado municipal deberán acercarse dentro del plazo establecido al Depósito Municipal, donde deberán cumplir una serie de pasos administrativos.

Entre los requisitos habituales se encuentran:

Presentar documentación que acredite la titularidad del vehículo

Regularizar infracciones o multas pendientes , si las hubiera

, si las hubiera Abonar tasas correspondientes al secuestro y estadía

Completar el procedimiento administrativo para la liberación de la unidad

Una vez verificada la documentación y regularizada la situación, el municipio podrá autorizar el retiro de la motocicleta.

Desde el municipio remarcaron la importancia de realizar el trámite dentro del plazo indicado, ya que luego de ese período se aplicará el procedimiento previsto en la normativa vigente.

Qué pasa si no se reclama la motocicleta dentro del plazo

La Ordenanza Nº 2882 establece que, si vencido el plazo de cinco días hábiles ningún propietario reclama el vehículo, la Municipalidad de Marcos Juárez podrá avanzar con la compactación de las unidades.

Este procedimiento se aplica generalmente a vehículos que:

Permanecen largo tiempo en depósitos municipales

No tienen reclamo por parte de sus propietarios

Presentan irregularidades administrativas o registrales

La compactación forma parte de los programas municipales destinados a reducir la acumulación de vehículos abandonados o retenidos, liberar espacio en los depósitos y evitar problemas ambientales o de seguridad.

En distintos municipios de la provincia de Córdoba, este tipo de medidas también se utilizan para ordenar el sistema de control vehicular y reducir el impacto de unidades abandonadas.

Por qué se secuestran motocicletas en Marcos Juárez

El secuestro de motocicletas suele producirse por diversas situaciones vinculadas a controles de tránsito y seguridad vial.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Falta de documentación obligatoria

Ausencia de seguro o licencia de conducir

Falta de patente o irregularidades registrales

Infracciones graves a las normas de tránsito

Vehículos involucrados en procedimientos de control

Estos operativos se realizan periódicamente en Marcos Juárez con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de circulación.

Una vez retenidas, las unidades son trasladadas al depósito municipal, donde permanecen hasta que los propietarios regularicen su situación o se cumplan los plazos administrativos establecidos.

Qué establece la Ordenanza 2882 sobre los vehículos retenidos

La Ordenanza Nº 2882 regula el procedimiento que deben seguir las autoridades municipales en relación con los vehículos secuestrados o abandonados en Marcos Juárez.

Entre los puntos principales de la normativa se destacan:

La publicación de listados oficiales de vehículos retenidos

de vehículos retenidos La notificación pública a los titulares o responsables

Un plazo determinado para efectuar reclamos

La posibilidad de compactación de las unidades no reclamadas

Este tipo de ordenanzas busca dar transparencia al proceso administrativo, permitiendo que los propietarios tengan conocimiento de la situación de sus vehículos antes de que se tomen medidas definitivas.

Además, permite a la Municipalidad gestionar de manera más eficiente los depósitos vehiculares, evitando la acumulación prolongada de motocicletas o automóviles.

Impacto en la comunidad y llamado a revisar el listado

Desde el municipio recomendaron a los vecinos de Marcos Juárez revisar el listado publicado en la web oficial, especialmente a quienes hayan tenido recientemente algún inconveniente en controles de tránsito o situaciones vinculadas a su motocicleta.

El plazo de cinco días hábiles es clave para que los propietarios puedan evitar la pérdida definitiva de sus vehículos mediante el proceso de compactación.

La medida también apunta a ordenar el parque vehicular retenido en la ciudad, un problema que afecta a muchos municipios de Córdoba donde los depósitos municipales suelen saturarse con unidades que permanecen años sin ser reclamadas.

Por eso, las autoridades remarcan la importancia de que los vecinos verifiquen la información publicada y realicen el trámite correspondiente dentro del plazo establecido.