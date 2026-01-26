Una gran convocatoria marcó la tercera noche del ciclo Verano en el Anfi en Marcos Juárez, con música en vivo, emprendedores locales y entrada gratuita.

PASÓ LA TERCERA NOCHE DE VERANO EN EL ANFI EN MARCOS JUÁREZ

Marcos Juárez volvió a vivir una noche de fuerte convocatoria popular con la realización de la tercera fecha del ciclo Verano en el Anfi, una propuesta cultural que se consolida como uno de los eventos más convocantes del verano en la ciudad. El Anfiteatro Municipal fue el punto de encuentro para cientos de vecinos y familias que se acercaron a disfrutar de música en vivo, gastronomía y un clima de celebración comunitaria.

Con entrada libre y gratuita, la jornada tuvo como protagonistas a Carolina López, La Banda Impulso y Florencia Porcel, quienes brindaron shows que fueron acompañados con entusiasmo por el público, en una noche marcada por la alegría y el encuentro al aire libre.

Una convocatoria que reafirma el valor de los espacios públicos

Desde temprano, el Anfiteatro Municipal comenzó a recibir a vecinos de distintos puntos de Marcos Juárez y la región, que colmaron el predio y confirmaron el interés sostenido por este tipo de propuestas culturales abiertas. El evento volvió a mostrar el rol central que cumplen los espacios públicos como ámbitos de expresión artística, recreación y convivencia social.

La tercera noche de Verano en el Anfi se desarrolló en un clima familiar, con presencia de jóvenes, adultos mayores y niños, consolidando un perfil inclusivo que atraviesa toda la programación del ciclo.

Música en vivo y artistas que conectaron con el público

El escenario del Anfi fue el centro de atención durante toda la noche. Florencia Porcel abrió la grilla artística con un repertorio que conectó rápidamente con el público presente en el Anfiteatro Municipal. A continuación, Carolina López subió al escenario con un show dinámico que aportó energía y ritmo, generando una activa participación de los asistentes. El cierre de la tercera noche de Verano en el Anfi en Marcos Juárez estuvo a cargo de La Banda Impulso, que brindó un gran espectáculo y recibió el reconocimiento del público.

La diversidad de estilos musicales fue uno de los aspectos destacados de la noche, permitiendo que el evento mantuviera una dinámica sostenida y atractiva para distintos públicos.

Gastronomía local y trabajo institucional

El servicio de buffet estuvo a cargo del Club Atlético Municipal (CAM), que acompañó la propuesta con una oferta gastronómica pensada para el público presente. La participación de instituciones locales no solo fortalece el desarrollo del evento, sino que también genera oportunidades concretas para el trabajo comunitario y el sostenimiento de entidades deportivas y sociales.

Este esquema de articulación entre cultura, instituciones y vecinos se ha convertido en uno de los pilares del programa Verano en el Anfi.

Microemprendedores y economía local

Uno de los rasgos distintivos de la noche fue el colorido aporte de los microemprendedores de Marcos Juárez, que acompañaron la propuesta con sus puestos y productos. Su presencia aportó identidad local y fortaleció el perfil productivo del evento, generando un circuito que combina cultura y economía regional.

Desde el municipio destacaron especialmente este aspecto, entendiendo que este tipo de iniciativas permiten visibilizar el trabajo de emprendedores y generar movimiento económico en el marco de actividades culturales masivas.

La palabra de la intendenta Sara Majorel

La intendenta municipal Sara Majorel estuvo presente durante la jornada y expresó su satisfacción por la convocatoria lograda. En declaraciones breves, señaló: “Nos llena de alegría ver el Anfiteatro colmado, con familias disfrutando de una propuesta pensada para todos”, y destacó especialmente “el acompañamiento de los emprendedores y las instituciones locales, que le dan un valor agregado al evento”.

Verano en el Anfi, un programa que se consolida

La tercera noche ratificó el éxito del programa Verano en el Anfi, que edición tras edición logra mantener una alta convocatoria y una programación diversa. La propuesta se inscribe en una agenda cultural que busca descentralizar el acceso a espectáculos y fortalecer la identidad local durante la temporada estival.

Desde la organización remarcaron que el balance es altamente positivo y que la respuesta del público supera las expectativas iniciales.

Próxima cita: Festival Provincial de Folklore

El ciclo continuará el próximo domingo, a partir de las 20 h, con una nueva propuesta de gran relevancia: el Festival Provincial de Folklore, que volverá a tener como escenario el Anfiteatro Municipal. Al igual que en las noches anteriores, la entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad de Marcos Juárez y la región a participar.

Con una programación pensada para todas las edades, Verano en el Anfi se consolida como una de las principales apuestas culturales del verano cordobés, combinando música, participación ciudadana y desarrollo local.