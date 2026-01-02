El año 2026 comenzó con una noticia especial en Marcos Juárez. En las primeras horas de la tarde de este viernes 2 de enero, el Hospital Abel Ayerza fue escenario del primer nacimiento del año, un hecho que siempre genera emoción y expectativa en la comunidad.

Aitana Zich nació por parto natural a las 14:40

La primera bebé del 2026 en Marcos Juárez se llama Aitana Zich. Nació exactamente a las 14:40, mediante parto natural, y pesó 3,640 kilogramos. Tanto la recién nacida como su mamá se encontraban en buen estado de salud tras el nacimiento.

El equipo médico que acompañó el primer nacimiento del año

El parto fue atendido por el equipo profesional del Hospital Abel Ayerza, integrado por la doctora Virginia Gil, ginecóloga; la pediatra Sofía Simonin; la enfermera licenciada Verónica Rodríguez y la licenciada Laura Aguiar, quienes acompañaron el proceso con compromiso, cuidado y calidez.

Una familia de Cruz Alta y un comienzo lleno de esperanza

La mamá de Aitana es Aldana, con domicilio en la localidad de Cruz Alta, quien fue asistida en el hospital de Marcos Juárez para este momento tan esperado.

Como parte de este acontecimiento especial, Aitana recibió ropa, pañales y juguetes, un gesto que acompañó simbólicamente la llegada de la primera bebé del año.

El nacimiento de Aitana Zich marca el inicio del 2026 con vida y esperanza, y convierte al Hospital Abel Ayerza en protagonista del primer acontecimiento natal del año en la ciudad.