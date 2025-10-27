Historias que inspiran: Úrsula y Cacho, un ejemplo de compromiso cívico

En Marcos Juárez, una jornada electoral que podría haber pasado como una más dejó dos imágenes que emocionaron a todos.

En tiempos en que muchos eligen no ir a votar, dos adultos mayores —una mujer de 100 años y un hombre de 90— recordaron con su ejemplo el verdadero sentido de la democracia.

En la Escuela Mariano Moreno, Úrsula “Chita” Mainero, nacida en 1925, llegó sonriente, del brazo de su familia.

Con el documento en la mano y paso lento pero firme, dijo una frase que quedó resonando entre los presentes:

“Cumplir con el voto es algo que me sale del corazón”.

Cien años de vida y una certeza intacta: votar sigue siendo un acto de compromiso y esperanza. Su presencia no pasó desapercibida; autoridades de mesa, fiscales y votantes la felicitaron.

En otra escuela, la María Inmaculada, Esteban “Cacho” Sola, de 90 años, también se hizo presente.

Con su voz serena y mirada tranquila, compartió su motivo:

“Siempre lo hice, y mientras pueda, lo seguiré haciendo”.

Dos historias distintas, un mismo mensaje: la edad no es un límite cuando se trata de cumplir con el deber cívico.

#MarcosJuárez 70 mesas 9 colegios habilitados por el momento 30% promedio.

Igual hay gente con compromiso que vino a votar el caso de Ursula “Chita” Mainero 100 años y Esteban “Cacho” Solá 90#Elecciones2025 pic.twitter.com/jGVhwfN4eR — 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐎𝐲𝐨𝐥𝐚 🧑‍💻 (@EduardoOyolaOk) October 26, 2025

Más de un millón de cordobeses no fue a votar

El gesto de Úrsula y Cacho contrasta con una cifra preocupante: 1.048.560 cordobeses no fueron a votar el domingo 26 de octubre.

El nivel de participación en la provincia fue del 65,19%, lo que equivale a 1.980.486 votantes.

Aun así, sus ejemplos sirven de recordatorio. Cada voto cuenta, y participar en las elecciones no solo es un derecho conquistado con esfuerzo, sino una manera de honrar la historia y cuidar la democracia.

Resultados en Córdoba y Marcos Juárez

Con el 97% del padrón escrutado, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en Córdoba con el 42,39% de los sufragios, seguida por Provincias Unidas (28,27%) y Defendamos Córdoba (8,75%).

En Marcos Juárez, el espacio libertario también se impuso con el 44,2% de los votos.

Un mensaje que trasciende

En medio de los números, las estadísticas y los porcentajes, lo que más quedó grabado en esta elección fueron las imágenes de Úrsula y Cacho cumpliendo con su voto.

Porque su gesto no solo representa responsabilidad, sino también esperanza en la democracia y amor por el país.