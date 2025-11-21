Nueva unidad adjudicada

La Municipalidad realizó una nueva entrega correspondiente al Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI). En esta ocasión, la intendente Sara Majorel encabezó el acto en el que se otorgó la vivienda Nº 248 del programa.

Quién recibió la vivienda

La unidad fue adjudicada a Daiana Moretti, vecina que recibió las llaves de su nueva casa ubicada en calle Campaña del Desierto 555, en el barrio Las Lomas. Se trata de una vivienda construida dentro del esquema habitual del PROMUVI, que continúa sumando entregas según el avance de obra.

Avance del programa municipal

Con esta nueva adjudicación, el municipio incorpora otra unidad finalizada dentro del programa habitacional. El PROMUVI mantiene su cronograma de construcción y entrega de viviendas, alcanzando a distintas familias de la ciudad conforme se completan las obras.