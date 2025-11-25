Desde el viernes de la semana pasada, numerosos vecinos de Marcos Juárez comenzaron a recibir en sus domicilios una comunicación vinculada a la obra de alumbrado público recientemente ejecutada. El documento llamó la atención porque llegó sin logo, sin sello ni identificación institucional, aunque incluía datos catastrales y una descripción técnica del trabajo realizado.

Para una comprensión completa, a continuación se detalla el contenido literal del aviso recibido por los frentistas, tal como figuraba en el papel distribuido:

🔹 Texto incluido en la comunicación oficial

“Municipalidad de Marcos Juárez

Obra: Alumbrado Público

La Municipalidad de Marcos Juárez certifica:

Descripción: Renovación de tecnologías de iluminación

DEBE Y PAGARÁ a la Municipalidad de Marcos Juárez

Metros lineales afectados: 9,10

Valor afectado por obra: 91.000

Por lo expuesto y encontrándose finalizados los trabajos mencionados, se emite el presente CERTIFICADO en la ciudad de Marcos Juárez con fecha 20/11/2025.

Sr. contribuyente: usted dispone hasta el 5 de diciembre de 2025 para optar por cualquiera de las formas de pago previstas:

A) Contado: el importe a pagar será el monto total con un descuento igual al veinte por ciento (20%) sobre la cifra resultante.

B) Financiado:

En 6 cuotas fijas mensuales. En doce (12) cuotas. Veinticuatro (24) mensuales ajustables mensualmente por el coeficiente de variación salarial (CVS) publicado por el INDEC.

Si no se presentara en el plazo otorgado, se presumirá que ha aceptado de conformidad la obra y ha optado por pagar la deuda en 12 cuotas mensuales y consecutivas.”

Qué significa esta comunicación para los vecinos

El certificado confirma que la obra de Renovación de Tecnologías de Iluminación ya fue concluida. Para cada frentista, se detallan los metros de frente alcanzados por la intervención y el monto correspondiente a pagar. En el ejemplo recibido:

Metros lineales intervenidos: 9,10

9,10 Monto asignado por la obra: $91.000

$91.000 Fecha de certificación: 20/11/2025

La notificación además define el plazo límite para presentarse: 5 de diciembre de 2025.

Opciones de pago: cuánto deberá abonar cada vecino

En base al monto informado ($91.000), estos son los valores finales según la modalidad elegida:

🟢 Pago al contado con descuento del 20%

Total a pagar: $72.800

🟡 Financiación en 6 cuotas fijas

Cálculo: $91.000 ÷ 6

Cuota mensual: $15.166,67

🔵 Financiación en 12 cuotas

Cálculo: $91.000 ÷ 12

Cuota mensual: $7.583,33

🟣 Financiación en 24 cuotas actualizadas por CVS

Cuota inicial: $91.000 ÷ 24

$3.791,67, ajustándose mensualmente según el Coeficiente de Variación Salarial del INDEC.

Qué ocurre si el vecino no realiza ningún trámite

La comunicación también aclara que, si el contribuyente no se presenta antes del 5 de diciembre, se considerará que acepta la obra y será incluido automáticamente en el plan de 12 cuotas mensuales consecutivas.