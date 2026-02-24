PAICOR incorpora maní en las escuelas: qué cambia en la alimentación escolar

El programa PAICOR sumará maní y sus subproductos a la alimentación que se distribuye en las escuelas provinciales de Córdoba. La medida apunta a diversificar los menús y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre producción local y consumo interno.

La incorporación no es un dato menor en una provincia que lidera la producción nacional de maní y donde la agroindustria ocupa un lugar central en la economía regional.

Más producción local en los platos escolares

El maní y sus derivados comenzarán a formar parte de los alimentos que reciben estudiantes en distintos establecimientos educativos. Esto no solo impacta en la calidad nutricional, sino también en la cadena productiva provincial.

Córdoba es uno de los principales polos maniseros del país, con fuerte presencia en el sudeste provincial. Para muchas localidades de la región, el sector representa empleo, inversión y movimiento económico.

La decisión de sumar este producto al programa alimentario escolar refuerza ese entramado.

Nutrición y agregado de valor

Desde el punto de vista nutricional, el maní es una fuente importante de proteínas vegetales, grasas saludables y energía. Su incorporación busca complementar los esquemas alimentarios actuales dentro del programa.

Pero además, hay una señal productiva: integrar alimentos de origen provincial a programas públicos genera un círculo más corto entre producción y consumo.

La decisión provincial y el respaldo del sector

El Gobierno de Córdoba avanza en la diversificación del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR) al incorporar el maní y sus subproductos para su distribución en los establecimientos educativos de la provincia.

La medida fue formalizada en una reunión en el Ministerio de Bioagroindustria, con la participación de representantes de la Cámara Argentina del Maní y del sector apícola.

Esta decisión se suma a la incorporación de la miel anunciada meses atrás, con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de la alimentación escolar y, al mismo tiempo, fortalecer a los productores cordobeses.

“Tradicionalmente, el maní está orientado a la exportación, pero desde hace años trabajamos para desarrollar el mercado interno y difundir sus beneficios”, señaló Edoardo Fracanzani, director ejecutivo de la Cámara Argentina del Maní.

Desde el sector apícola también destacaron el impacto positivo que tuvo la inclusión de la miel en el programa, especialmente en el fortalecimiento de productores locales.

Impacto en la región

Para ciudades y zonas productivas vinculadas al maní, la medida representa una oportunidad de consolidar mercados internos y sostener el agregado de valor en origen.

En un contexto donde la agroindustria cordobesa busca ampliar mercados, este tipo de decisiones también tiene un componente estratégico: fortalecer el consumo dentro del territorio.

La incorporación del maní al PAICOR abre una nueva etapa en el vínculo entre educación, nutrición y producción regional. Un cambio que impacta en las aulas, pero también en el entramado económico de Córdoba.