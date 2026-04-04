Clínica Fusavim Privada SRL informó oficialmente el sistema de atención que entró en funcionamiento el 1° de abril para los 5.474 afiliados PAMI de Marcos Juárez y la zona.

El documento, firmado por Juan Costamagno desde la Dirección Administrativa de Fusavim y dirigido al Director Ejecutivo de PAMI UGL III Córdoba, Dr. Eduardo Frayre, detalla punto por punto cómo se organiza la cobertura médica local a partir de esta fecha.

Un centro propio en General Paz y Quintana

Clínica Fusavim firmó un convenio con la Municipalidad de Marcos Juárez para usar el inmueble ubicado en la esquina de General Paz y Quintana. Desde ahí funciona la atención ambulatoria y la guardia central para los afiliados PAMI de la ciudad y la zona, evitando que tengan que trasladarse a Villa María.

El centro opera con uso exclusivo para afiliados PAMI. En los horarios establecidos no se brinda atención a personas con otras coberturas médicas.

Guardia médica las 24 horas

La guardia central funciona de manera activa durante todo el día con médicos profesionales, equipo de enfermería y dos camillas disponibles. Además, el servicio de laboratorio opera de forma pasiva también las 24 horas.

Cinco consultorios con médicos y especialistas

El centro cuenta con cinco consultorios externos donde atienden médicos de cabecera y especialistas. El horario es de lunes a viernes de 13 a 20 horas.

Diagnóstico por imágenes

Las prácticas de diagnóstico por imágenes se realizan en Diagnóstico por Imágenes Marcos Juárez SA, prestador ya habitual de PAMI en la ciudad.

Internaciones y cirugías: derivación a Villa María

Los afiliados que necesiten internación en piso, terapia intensiva o intervenciones quirúrgicas serán derivados a la Clínica Fusavim de Villa María, en calle Chile 67. Los traslados programados los gestiona PAMI, y existe un convenio especial para los casos de urgencia o emergencia.