La situación sanitaria de afiliados de PAMI en Marcos Juárez generó preocupación este jueves. Dos adultos mayores debieron ser internados en el Hospital Abel Ayerza y luego fueron derivados nuevamente al Sanatorio Sudeste.

Internaciones de afiliados de PAMI en Marcos Juárez generan preocupación

La atención de PAMI en Marcos Juárez volvió a quedar en el centro del debate sanitario local luego de que, durante la mañana de este jueves, dos adultos mayores afiliados a la obra social fueran internados en el Hospital Abel Ayerza de la ciudad.

Según trascendió, los pacientes debieron ser ingresados en el hospital público luego de que no se concretara su internación inicial en el Sanatorio Sudeste, una de las instituciones privadas que históricamente ha brindado prestaciones médicas para afiliados de PAMI en la región.

La situación generó preocupación entre familiares de pacientes y vecinos, especialmente en un contexto donde existen incertidumbres sobre los convenios de atención para internaciones de mayor complejidad.

Derivación posterior al Sanatorio Sudeste

Con el correr de la mañana, la situación tomó un nuevo giro.

De acuerdo a la información que circuló en el ámbito sanitario local, los dos afiliados que habían sido internados en el Hospital Abel Ayerza fueron posteriormente derivados nuevamente al Sanatorio Sudeste.

La derivación se habría producido luego de un contacto o intervención desde PAMI hacia las autoridades del sanatorio, lo que habría permitido finalmente concretar la internación en la institución privada.

Hasta el momento no hubo información oficial detallada sobre el motivo de la situación inicial ni sobre los alcances del acuerdo que permitió la posterior derivación.

Incertidumbre por los convenios de internación para afiliados

Uno de los puntos que genera mayor inquietud en Marcos Juárez es la falta de confirmación sobre cómo quedará organizado el sistema de internación para afiliados de PAMI en la ciudad.

En el ámbito sanitario local se menciona que todavía no está completamente definido el esquema de atención para internaciones de segundo nivel, es decir, aquellas que requieren mayor complejidad médica o tratamientos específicos.

De manera extraoficial, trascendió que una clínica de la ciudad de Villa María (Fusavim) ? podría convertirse en el nuevo centro de referencia para este tipo de prestaciones.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre un convenio firmado ni sobre su funcionamiento operativo.

La preocupación por los traslados de emergencia

En caso de confirmarse un convenio con una institución ubicada en Villa María, uno de los interrogantes que surge entre profesionales de la salud y familiares de pacientes tiene que ver con los traslados de emergencia.

La distancia entre Marcos Juárez y Villa María es de aproximadamente 120 kilómetros, lo que implica más de una hora de viaje por ruta.

Esto abre interrogantes sobre cuestiones clave:

cómo se realizarían los traslados urgentes

qué sistema de ambulancias se utilizaría

cuánto tiempo demandarían las derivaciones en situaciones críticas

qué cobertura tendría el traslado para los afiliados

En casos de urgencias médicas o patologías que requieren atención inmediata, los tiempos de traslado pueden ser determinantes, por lo que la logística del sistema resulta un punto central en cualquier esquema de derivaciones.

Qué significa la atención de segundo nivel en el sistema de salud

Dentro del sistema sanitario, la atención suele dividirse en distintos niveles de complejidad.

Primer nivel de atención:

Consultas médicas generales, controles y atención primaria.

Segundo nivel de atención:

Internaciones clínicas, cirugías, estudios complejos y tratamientos que requieren infraestructura hospitalaria más avanzada.

Tercer nivel de atención:

Centros altamente especializados con tecnología médica de mayor complejidad.

Para muchos afiliados de PAMI en ciudades del interior de Córdoba, contar con prestadores de segundo nivel dentro de la misma localidad resulta fundamental para evitar traslados largos y facilitar el acceso a la atención médica.

Expectativa en Marcos Juárez por definiciones oficiales

La situación ocurrida este jueves reavivó las dudas que existen entre afiliados, familiares y profesionales de la salud sobre cómo continuará el sistema de prestaciones médicas para PAMI en Marcos Juárez.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a posibles definiciones que permitan garantizar la continuidad de la atención médica y la disponibilidad de internaciones para los adultos mayores afiliados.

En ciudades del interior, donde la población de adultos mayores tiene un peso importante, la organización del sistema de salud y los convenios entre obras sociales e instituciones médicas resulta clave para asegurar respuestas rápidas ante emergencias o tratamientos complejos.

Por el momento, se espera que en las próximas horas o días puedan conocerse precisiones oficiales sobre el esquema de atención, los centros de referencia y el sistema de derivaciones, aspectos que impactan directamente en la tranquilidad de cientos de afiliados de PAMI en Marcos Juárez y la región.