El PAMI informó cambios en la modalidad de atención médica para afiliados en Marcos Juárez y la región, los cuales comenzarán a regir desde el 1 de abril.

Según el comunicado oficial, la atención de distinta complejidad continuará prestándose en la ciudad, aunque con modificaciones en algunos puntos clave del sistema.

Guardia y atención en Marcos Juárez

La guardia médica de 24 horas funcionará desde las 00:00 del 1 de abril en el Centro Periférico N.º 1, ubicado en General Paz 514.

Además, algunas especialidades también serán atendidas en ese mismo establecimiento.

Estudios y análisis sin cambios

Los estudios diagnósticos, como radiografías, tomografías computadas y resonancias magnéticas, continuarán realizándose sin modificaciones en Diagnóstico por Imágenes Marcos Juárez.

Por su parte, los análisis de laboratorio seguirán realizándose en los mismos establecimientos habituales.

Derivaciones a Villa María

Uno de los principales cambios afecta a los afiliados que se atendían en el Sanatorio Sudeste de Marcos Juárez.

A partir del 1 de abril, estos pacientes serán derivados a la Clínica Fusavim de la ciudad de Villa María, en los casos en que la complejidad del tratamiento no pueda ser cubierta por prestadores locales.

Desde PAMI aclararon que no será necesario realizar ningún trámite, ya que el cambio se verá reflejado automáticamente en la cartilla de cada afiliado.

Dónde realizar consultas

Ante cualquier duda o consulta, los afiliados pueden acercarse a la agencia local (ex terminal) o comunicarse telefónicamente al 458160.

Desde el organismo aseguraron que se brindará toda la información necesaria para garantizar la tranquilidad de los afiliados.