¿Qué harías si el camino que elegiste no es el correcto?

Pelican Luke lo vivió, y en ese momento, decidió dar un giro radical. Hoy, este joven de nuestra ciudad está completamente volcado en lo que más lo apasiona: la música y el arte del sonido.

Su punto de partida: de la informática al sonido

Todo comenzó en 2017, cuando terminó el secundario en IMI de Marcos Juárez . Como tantos jóvenes, no tenía claro hacia dónde dirigirse. Arrancó la carrera de informática, pero algo dentro de él le decía que ese no era su lugar. Fue entonces cuando un amigo le envió una publicidad que cambiaría todo: CETEAR, una escuela de sonido en Rosario, estaba abriendo inscripciones. Pelican Luke vio la oportunidad, dejó la informática y se lanzó de lleno al sonido. Estudió allí durante tres años y, en 2020, en plena pandemia, se recibió de operador de sonido. 🎓

El inicio de su carrera musical 🎼

Pero lo suyo no era solo el sonido, sino la música. En 2018 empezó a componer sus propias canciones, explorando distintos estilos. En 2021 lanzó su primer disco de rock 🎸, pero fue en 2022 cuando encontró realmente su lugar.

«Me di cuenta de que lo mío era lo melódico, donde mi voz puede brillar. Ahí empecé a escribir mis primeras canciones de verdad, y sentí que por fin estaba donde debía estar.»

Lo que al principio fue una búsqueda en el rock se convirtió en algo más personal. Pelican Luke empezó a enfocarse en la melodía 🎵 y la voz, y en 2023 lanzó su primera canción en ese estilo. No ha parado desde entonces. En 2024 ya lanzó dos canciones más, y lo que viene promete ser aún más grande.

Lo que viene: más música y su primer show en vivo

En octubre lanza una nueva canción 🎙️, en noviembre, ¡tres más! Y en enero de 2025, saldrá su primer EP con seis canciones que muestran su evolución como artista. 🎶✨

Pero esto es solo el principio. «La música siempre fue mi refugio, mi forma de conectarme conmigo mismo. Mi sueño es compartir eso con los demás.» Pelican Luke tiene claro que en enero de 2025, además de lanzar su EP, también dará su primer show en vivo. «Estoy trabajando para que esos conciertos sean algo único, tanto para mí como para quienes me escuchen.»

Un ejemplo de perseverancia y pasión

Pelican Luke es un ejemplo claro de alguien que apostó por su pasión y no miró atrás. Su historia es la de un joven que se atrevió a reinventarse, a encontrar su camino auténtico y a crear algo propio. ✨ Mientras sigue construyendo su carrera, lo que está claro es que su viaje musical apenas comienza. 🌟🎶