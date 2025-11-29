El fin de semana llega con mucha inestabilidad en la región. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas que anticipan lluvias intensas, ráfagas y la posible caída de granizo. Te contamos qué esperar en Marcos Juárez y cómo prepararte.

Viernes y sábado con alerta amarilla

El pronóstico del tiempo Marcos Juárez para viernes y sábado indica la presencia de un alerta amarillo por tormentas.

Esto significa que se esperan fenómenos de intensidad moderada, pero que igualmente pueden generar complicaciones.

Según el SMN, podrían darse:

Tormentas localmente fuertes

Lluvias abundantes en períodos cortos

Actividad eléctrica frecuente

Ráfagas superiores a 80 km/h

Ocasional caída de granizo

Los acumulados de lluvia previstos van de 30 a 65 mm, aunque en algunos sectores podrían superar esos valores.

Domingo de madrugada con alerta naranja

La situación se intensifica hacia la madrugada del domingo, cuando la región pasa a un alerta naranja, un nivel superior que señala riesgo por tormentas fuertes o severas.

El SMN anticipa:

Abundante caída de agua en muy poco tiempo

Descargas eléctricas persistentes

Ráfagas que podrían superar los 90 km/h

Posible granizo

Para este período, se estiman acumulados entre 80 y 100 mm, con chance de superar estos valores de forma puntual.