El fin de semana llega con mucha inestabilidad en la región. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas que anticipan lluvias intensas, ráfagas y la posible caída de granizo. Te contamos qué esperar en Marcos Juárez y cómo prepararte.
Viernes y sábado con alerta amarilla
El pronóstico del tiempo Marcos Juárez para viernes y sábado indica la presencia de un alerta amarillo por tormentas.
Esto significa que se esperan fenómenos de intensidad moderada, pero que igualmente pueden generar complicaciones.
Según el SMN, podrían darse:
- Tormentas localmente fuertes
- Lluvias abundantes en períodos cortos
- Actividad eléctrica frecuente
- Ráfagas superiores a 80 km/h
- Ocasional caída de granizo
Los acumulados de lluvia previstos van de 30 a 65 mm, aunque en algunos sectores podrían superar esos valores.
Domingo de madrugada con alerta naranja
La situación se intensifica hacia la madrugada del domingo, cuando la región pasa a un alerta naranja, un nivel superior que señala riesgo por tormentas fuertes o severas.
El SMN anticipa:
- Abundante caída de agua en muy poco tiempo
- Descargas eléctricas persistentes
- Ráfagas que podrían superar los 90 km/h
- Posible granizo
Para este período, se estiman acumulados entre 80 y 100 mm, con chance de superar estos valores de forma puntual.