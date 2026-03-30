El cierre del Sanatorio Sudeste dejará a más de 5.500 afiliados de PAMI sin internación en Marcos Juárez. Este lunes, jubilados llevaron su preocupación al Concejo Deliberante.

🏛️ Reclamo en el Concejo Deliberante de Marcos Juárez

La crisis en la atención de salud para jubilados en Marcos Juárez sumó este lunes un nuevo episodio. Un grupo de afiliados de PAMI se presentó en el Concejo Deliberante para manifestar su preocupación por el cierre del Sanatorio Sudeste.

El reclamo dejó al descubierto una situación crítica: unos 5.500 afiliados se quedaron sin internación en la ciudad y ahora dependen de un nuevo esquema de atención fuera de Marcos Juárez.

⚠️ El cierre del Sanatorio Sudeste y el impacto local

El cierre del Sanatorio Privado del Sudeste generará un fuerte impacto en el sistema sanitario local. Durante años fue el principal prestador para afiliados de PAMI en la ciudad y la región.

Su salida dejará consecuencias inmediatas:

Falta de internación en Marcos Juárez

Incertidumbre en la continuidad del servicio

Reorganización urgente del sistema de atención

Preocupación en pacientes y familias

🚑 Fusavim y SUM: cómo será el nuevo esquema de atención

En medio de la crisis, se definió el nuevo esquema para los afiliados:

El prestador elegido por PAMI será la Clínica Fusavim de Villa María

Las internaciones y prácticas de mayor complejidad se realizarán allí

Los traslados estarán a cargo de ambulancias de la empresa SUM según lo dicho por la Intendente Sara Majorel.

Esto implica que, ante la necesidad de internación, los pacientes deberán ser derivados fuera de la ciudad bajo este sistema coordinado.

Sin embargo, el cambio genera inquietud por los tiempos de traslado y la accesibilidad para personas mayores.

🗣️ La respuesta de la intendenta Sara Majorel

Durante la reunión, la intendenta Sara Majorel explicó las medidas adoptadas para afrontar la emergencia.

“Nosotros no somos responsables, pero sí estamos actuando como puente para encontrar una solución, esto es un tema del PAMI Nacional»

Además, remarcó que el municipio actúa como puente para acercar soluciones, mientras se gestiona una respuesta definitiva.

🏥 Qué atención está garantizada en Marcos Juárez

Mientras se reorganiza el sistema, el municipio implementó medidas para sostener la atención:

Atención ambulatoria en centros de salud

Guardia médica 24 horas en calle General Paz (desde el 1 de abril)

en calle General Paz (desde el 1 de abril) Coordinación con ambulancias para derivaciones

Espacios con camas transitorias para estabilización

Incluso, se montó una nueva guardia en pocos días para reforzar la respuesta sanitaria local.

🧩 Sin internación local: el problema de fondo

Más allá del esquema con Fusavim, el principal problema persiste: Marcos Juárez hoy no cuenta con internación para afiliados PAMI.

Esto obliga a depender de traslados ante cualquier situación de mayor complejidad, lo que representa un cambio estructural en el acceso a la salud.

Desde el municipio confirmaron que continúan las gestiones para intentar recuperar un prestador en la ciudad.

📍 Un impacto que supera a Marcos Juárez

La situación afecta también a localidades cercanas que dependen de la ciudad como referencia sanitaria.

Las consecuencias:

Mayor presión sobre Villa María

Dificultades para pacientes del interior

Riesgos en emergencias

Esto expone una problemática más amplia en la cobertura de salud para jubilados en el interior de Córdoba.

🔮 Incertidumbre y reclamo en aumento

El reclamo de los jubilados en el Concejo Deliberante dejó en evidencia el nivel de preocupación en la comunidad.

Mientras el municipio sostiene medidas de emergencia, miles de afiliados esperan una solución definitiva que les permita volver a contar con internación en Marcos Juárez.

Por ahora, el sistema se reorganiza con derivaciones a Villa María, pero el debate sigue abierto.

La intendente Sara Majorel se comprometió a elevar la nota con la firma de los jubilados.