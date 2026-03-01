Red Granos en Leones presentó un sistema de almacenaje sin obligación de comercialización, con respaldo de Essential Energy y fuerte impacto económico local.

La iniciativa combina inversión privada, generación de empleo y mayor libertad para productores del sudeste cordobés.

La presentación oficial de Red Granos en Leones marcó el inicio de una nueva etapa para el sector agroindustrial de la ciudad y la región. El proyecto es impulsado por los socios de SICFA, Guillermo Sarboraria y Gabriel Brusasca, en alianza estratégica con Essential Energy.

El lanzamiento contó además con la presencia del CEO del holding, Tomás Pucciarello, y del consultor en reingeniería de negocios y desarrollo de nuevos proyectos, Juan Carlos Milanesio, quien acompañó el proceso de articulación empresarial.

“Tu grano, tu decisión”: el eje del proyecto

El diferencial de Red Granos está en su modelo de almacenaje independiente. La empresa actúa como depositaria, sin imponer condiciones de comercialización.

“Lo disruptivo de este negocio es que no depende de la comercialización. Nosotros somos meros receptores y depositarios de la mercadería, garantizando la calidad para que el productor la retire cuando quiera”, explicó Guillermo Sarboraria.

Y agregó: “Uno de los grandes lemas de Red Granos es ‘tu grano, tu decisión’. Cada cliente decide dónde venderlo y cómo venderlo, sin obligación de hacerlo a través nuestro”.

El sistema permite que productores, acopiadores, corredores o insumeros alquilen o compren espacio por un tiempo determinado, con la posibilidad de ingresar o retirar mercadería durante el contrato.

El respaldo de Essential Energy

Essential Energy es un grupo empresario con inversiones en energía, infraestructura y desarrollos productivos en Argentina. Su participación aporta estructura financiera y proyección de crecimiento al proyecto.

La articulación entre SICFA y Essential Energy se dio a partir de vínculos empresariales previos, consolidando una alianza que hoy se traduce en inversión concreta en Leones.

Generación de empleo y movimiento económico en Leones

Durante la presentación, Gabriel Brusasca destacó el impacto local que ya comienza a percibirse.

“Es una posibilidad que surgió a través de una amistad con Juan Carlos Milanesio, que unió nuestra empresa con este gran holding. La idea es despertar ese gigante que necesitamos que trabaje”, expresó.

Brusasca subrayó el efecto multiplicador en la ciudad:

“Esto genera puestos de trabajo, da trabajo a los camioneros, a los trabajadores rurales, a mucha gente. Hoy empezamos a trabajar con camioneros locales que estaban contentos, emocionados. Es algo que hacía falta en nuestra ciudad”.

La activación de la planta implica movimiento para el transporte, demanda de operarios, servicios técnicos y mayor circulación económica.

Leones como nodo estratégico del agro regional

La radicación del proyecto en Leones refuerza el posicionamiento de la ciudad dentro del mapa agroindustrial del sudeste cordobés.

Su ubicación estratégica facilita la logística regional y amplía las opciones para productores de Leones y localidades cercanas, que ahora cuentan con un sistema de almacenaje sin condicionamientos comerciales.

Por qué este modelo puede marcar una diferencia

En el esquema tradicional, el almacenaje suele estar vinculado a compromisos de venta. Red Granos propone un cambio conceptual:

Separar depósito y comercialización.

Garantizar libertad estratégica al productor.

Ofrecer resguardo técnico y calidad.

Permitir planificación financiera más flexible.

En un contexto de volatilidad económica, esta independencia puede convertirse en una herramienta clave para la toma de decisiones.

Una inversión que mira al futuro

La presentación de Red Granos en Leones no es solo la apertura de una planta. Representa integración empresarial, inversión privada y desarrollo territorial.

Con respaldo institucional, liderazgo local y proyección regional, el proyecto inicia una nueva etapa para el agro en Leones, con impacto directo en empleo, logística y oportunidades productivas.

El mensaje central es claro: más infraestructura, más movimiento y más libertad para quienes producen.