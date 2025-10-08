La Municipalidad de Marcos Juárez lanzó una nueva convocatoria destinada a jubilados y pensionados del distrito, con el objetivo de actualizar los datos personales y mantener al día la base de beneficiarios de los programas municipales.
Una medida para mantener los beneficios vigentes
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el municipio llevará adelante este proceso de reempadronamiento obligatorio, que permitirá verificar la información y asegurar la continuidad de los beneficios sociales según los ingresos de cada jubilado o pensionado.
Cronograma según la terminación del DNI
El trámite se realizará de manera escalonada para una mejor organización:
- Octubre: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3
- Noviembre: DNI terminados en 4, 5 y 6
- Diciembre: DNI terminados en 7, 8 y 9
Dónde y cuándo realizar el trámite
Los interesados deberán presentarse en el edificio municipal, de lunes a viernes, entre las 7 y las 14 horas, con la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI
- Recibo de jubilación o pensión
(En caso de corresponder, también se puede presentar la documentación del conviviente).
Consultas y más información
Para resolver dudas o solicitar más detalles, los vecinos pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Marcos Juárez.