La Municipalidad de Marcos Juárez lanzó una nueva convocatoria destinada a jubilados y pensionados del distrito, con el objetivo de actualizar los datos personales y mantener al día la base de beneficiarios de los programas municipales.

Una medida para mantener los beneficios vigentes

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el municipio llevará adelante este proceso de reempadronamiento obligatorio, que permitirá verificar la información y asegurar la continuidad de los beneficios sociales según los ingresos de cada jubilado o pensionado.

Cronograma según la terminación del DNI

El trámite se realizará de manera escalonada para una mejor organización:

Octubre: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 Noviembre: DNI terminados en 4, 5 y 6

DNI terminados en 4, 5 y 6 Diciembre: DNI terminados en 7, 8 y 9

Dónde y cuándo realizar el trámite

Los interesados deberán presentarse en el edificio municipal, de lunes a viernes, entre las 7 y las 14 horas, con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI

Recibo de jubilación o pensión

(En caso de corresponder, también se puede presentar la documentación del conviviente).

Consultas y más información

Para resolver dudas o solicitar más detalles, los vecinos pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Marcos Juárez.