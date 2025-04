El miércoles 23 de abril, se realizó una reunión interinstitucional en Marcos Juárez, convocada por la Municipalidad, para tratar el creciente problema del uso indebido de pirotecnia en eventos deportivos. A la reunión asistieron representantes de todos los clubes deportivos de la ciudad, autoridades municipales, fuerzas de seguridad y vecinos afectados por este fenómeno.

Compromiso de los clubes y autoridades locales

Durante el encuentro, representantes de todos los clubes deportivos locales expresaron su preocupación por los efectos de la pirotecnia, tanto en la seguridad de los asistentes como en la convivencia de la comunidad. Los clubes se comprometieron a trabajar conjuntamente para prevenir el uso de pirotecnia y para fomentar un ambiente seguro y respetuoso en sus eventos.

La intendenta Sara Majorel, junto a funcionarios del área de Deportes y efectivos de la Policía local, lideraron la reunión. También participaron padres y madres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes compartieron cómo los ruidos fuertes generados por la pirotecnia afectan la salud de sus hijos.

La pirotecnia y su impacto en la comunidad

El uso de pirotecnia en los espectáculos deportivos no solo genera molestias momentáneas, sino que tiene un impacto serio en diversos sectores de la comunidad. Aunque la pirotecnia suele lanzarse fuera de las instalaciones de los clubes, estos se ven afectados por las quejas de los vecinos y por la imagen institucional. Los efectos de la pirotecnia también son visibles en la seguridad y el bienestar de los asistentes.

¿A quiénes afecta la pirotecnia?

El uso de pirotecnia afecta a varios sectores de la comunidad, entre ellos:

Niños y niñas , especialmente aquellos con TEA, quienes pueden sufrir crisis de ansiedad y desregulación emocional.

, especialmente aquellos con TEA, quienes pueden sufrir crisis de ansiedad y desregulación emocional. Personas mayores , cuya salud se ve comprometida por los sobresaltos y el estrés.

, cuya salud se ve comprometida por los sobresaltos y el estrés. Mascotas , que experimentan taquicardias, desorientación e incluso pueden huir o sufrir accidentes.

, que experimentan taquicardias, desorientación e incluso pueden huir o sufrir accidentes. Vecinos, cuya tranquilidad y descanso se ven alterados, especialmente cuando se usa pirotecnia en horarios nocturnos.

Un llamado a la toma de conciencia real

Es fundamental que todos los sectores de la comunidad comprendan que el uso de pirotecnia no debe ser justificado bajo el pretexto del «folclore» deportivo. Si bien la pirotecnia ha sido parte de las tradiciones, ya no podemos permitir que su uso cause daño a las personas ni a los animales.

Este es un llamado a una toma de conciencia real, no solo de los clubes, sino también de los hinchas y los vecinos. Debemos trabajar juntos para encontrar formas más seguras y respetuosas de disfrutar del deporte, sin poner en riesgo la salud y el bienestar de nadie.

Compromiso y colaboración entre instituciones

Los clubes deportivos, las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad se comprometieron a trabajar de manera conjunta para evitar el uso de pirotecnia en los eventos deportivos. El objetivo es crear un entorno seguro y respetuoso para todos los participantes y la comunidad en general.

Conclusión: Hacia un deporte más seguro y respetuoso

La pirotecnia en los eventos deportivos es un tema que involucra a toda la comunidad. Todos los clubes, autoridades y ciudadanos deben actuar con responsabilidad y buscar alternativas que promuevan un ambiente más seguro, inclusivo y saludable para todos. Es hora de dejar atrás las viejas costumbres que causan malestar y tomar conciencia de los efectos negativos que la pirotecnia puede generar.