En la mañana de hoy, personal policial fue convocado mediante un llamado al 101 al Vertedero Municipal, ubicado en las inmediaciones de Circunvalación Oeste, tras reportarse un robo en el lugar.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con el encargado del predio, Sr. Julio Lafatigue, quien informó que al llegar notó que la oficina utilizada como depósito de herramientas tenía una ventana dañada. Del control interno del depósito surgió el faltante de dos motoguadañas y una motosierra, elementos utilizados habitualmente para el mantenimiento del vertedero.

El predio cuenta con servicio de sereno, que aparentemente no advirtió el hecho. Por tal motivo, se comisionó a personal de la División Investigaciones para esclarecer el robo y dar con los responsables.

Hasta el momento, se continúa con las tareas investigativas y se espera que en los próximos días se conozcan novedades sobre el caso.