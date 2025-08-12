En la mañana de hoy, alrededor de las 7:30, los Bomberos Voluntarios fueron alertados por un vuelco en solitario ocurrido en el kilómetro 47 de la Ruta 12.

Tres ocupantes asistidos

Al llegar al lugar, el personal encontró a tres personas oriundas de Monte Buey. Ninguna presentaba heridas de gravedad a simple vista, pero fueron trasladadas al hospital para una revisión preventiva y garantizar su buen estado de salud.

Importante despliegue de bomberos

Para atender la emergencia, se movilizaron 4 unidades y 22 bomberos, quienes trabajaron en la asistencia de los ocupantes y en la seguridad de la zona afectada.