Una inversión clave para mejorar la infraestructura aérea

El aeródromo local vive un momento histórico: ya se encendieron las nuevas luces LED de pista, coronando una obra que marca un antes y un después en su infraestructura.

El proyecto, financiado por el Gobierno de Córdoba, representa una inversión cercana a los 100 millones de pesos destinada a modernizar el espacio aéreo local y garantizar una mayor seguridad y operatividad, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Balizamiento LED homologado por ANAC

El nuevo sistema de balizamiento LED fue diseñado y ejecutado bajo los estándares de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Incluye la instalación de balizas a lo largo de toda la pista, la colocación de bases para la cartelería lateral y una red de iluminación moderna que mejora notablemente la visibilidad en cada maniobra aérea.

Según informaron desde la empresa a cargo de los trabajos, la obra se completará totalmente esta semana, con la puesta en funcionamiento final de todos los componentes del sistema lumínico.

Un proyecto que fortalece la conectividad regional

Con el nuevo balizamiento ya operativo, el aeródromo no solo amplía su capacidad de uso, sino que también refuerza su rol estratégico en la conectividad del sur cordobés. Esta mejora permitirá operar vuelos con mayor seguridad y eficiencia, impulsando el desarrollo del turismo, la producción y los servicios regionales.