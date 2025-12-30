La Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba informa que se prorroga hasta el viernes 30 de enero la vigencia de los beneficios provinciales Boleto Social Cordobés (BSC) y Boleto Adulto Mayor (BAM), que actualmente se utilizan con tarjeta Red Bus en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba.

La medida tiene como objetivo garantizar la continuidad del acceso al transporte público para los beneficiarios, mientras se extiende el plazo para realizar el trámite de migración a la tarjeta Micronauta, en el marco del proceso de transición del sistema de pago en el transporte urbano.

Es importante destacar que, para mantener activo el beneficio durante este período, los usuarios deberán pasar la tarjeta Red Bus por un validador Micronauta al momento de viajar.

Desde la Secretaría de Transporte se recuerda la importancia de realizar el trámite de traspaso del BSC y del BAM, que se utilizan en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba, a la tarjeta Micronauta dentro de los plazos establecidos, a fin de asegurar la continuidad del beneficio sin inconvenientes.