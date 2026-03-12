La seguridad vial en Marcos Juárez vuelve a estar en el centro del debate. Vecinos solicitaron al Concejo Deliberante que intervenga ante el creciente tránsito y los riesgos en calle Del Niño.

Preocupación vecinal por la seguridad vial en Marcos Juárez

La seguridad vial en Marcos Juárez se convirtió nuevamente en tema de preocupación pública luego de que vecinos solicitaran formalmente la intervención del Concejo Deliberante ante los problemas de tránsito registrados en calle Del Niño, una de las arterias con mayor circulación vehicular dentro de la ciudad.

La solicitud fue dirigida al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Javier Barletta, con el objetivo de que el cuerpo legislativo tome conocimiento de la situación y evalúe posibles medidas para reducir los riesgos que genera el intenso movimiento de vehículos.

Según expresaron los vecinos, el problema principal radica en el alto flujo de tránsito combinado con velocidades elevadas, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de accidentes en una zona urbana donde circulan peatones, ciclistas y motociclistas.

La preocupación no es nueva, pero en las últimas semanas volvió a cobrar relevancia a partir de diversos episodios de tránsito ocurridos en el sector.

Calle Del Niño, una arteria clave en el tránsito de Marcos Juárez

Calle Del Niño se ha transformado con el paso del tiempo en una vía de conexión importante dentro del entramado urbano de Marcos Juárez, lo que genera una circulación constante durante gran parte del día.

Por esta calle transitan diariamente:

motocicletas

bicicletas

automóviles

camiones y vehículos de gran porte

Este escenario provoca un flujo vehicular intenso, especialmente en determinados horarios, cuando la movilidad urbana alcanza sus picos.

Los vecinos que residen a lo largo de la arteria sostienen que el problema no es únicamente la cantidad de vehículos, sino también la velocidad con la que circulan muchos conductores, algo que incrementa el peligro para quienes viven en la zona o utilizan la calle para trasladarse caminando o en bicicleta.

“En varias ocasiones los vehículos pasan a gran velocidad, sin respetar que se trata de una zona urbana donde hay familias, niños y adultos mayores”, expresaron en el planteo dirigido al Concejo.

Riesgo para peatones, niños y adultos mayores

Uno de los puntos centrales del reclamo es el impacto que el tránsito genera sobre la seguridad cotidiana de los vecinos.

En barrios residenciales como los que rodean calle Del Niño, la circulación a alta velocidad puede transformarse rápidamente en un factor de riesgo.

Entre las principales preocupaciones se mencionan:

peatones que deben cruzar la calle

niños que se desplazan hacia escuelas o actividades deportivas

adultos mayores que viven en la zona

ciclistas que utilizan la arteria como vía de circulación

En este contexto, la convivencia entre tránsito vehicular y vida barrial se vuelve cada vez más compleja.

Además, los recientes hechos de tránsito registrados en la zona reforzaron el pedido de acciones preventivas antes de que ocurran accidentes de mayor gravedad.

Las medidas que proponen los vecinos

En la presentación realizada al Concejo Deliberante de Marcos Juárez, los vecinos plantearon una serie de medidas que podrían contribuir a mejorar la seguridad vial en esta calle.

Entre las propuestas se destacan:

Instalación de reductores de velocidad

La colocación de lomos de burro o dispositivos similares podría obligar a los conductores a disminuir la velocidad en sectores críticos.

Refuerzo de la señalización vial

Mejorar la señalización horizontal y vertical ayudaría a advertir a los conductores sobre los límites de velocidad y la presencia de zonas residenciales.

Controles periódicos de tránsito

La presencia de operativos de control de velocidad podría desalentar la conducción imprudente.

Análisis del tránsito pesado

También se planteó la necesidad de evaluar la circulación de vehículos de gran porte, que aumentan la complejidad del tránsito en la zona.

Los vecinos señalaron que estas medidas no solo ayudarían a reducir los riesgos actuales, sino también a ordenar la circulación en una de las calles con mayor movimiento de la ciudad.

Por qué la seguridad vial se volvió un tema clave en las ciudades

La situación planteada en calle Del Niño refleja una problemática que se repite en muchas ciudades del interior de Córdoba: el crecimiento urbano y del parque automotor genera nuevos desafíos en materia de tránsito.

En localidades como Marcos Juárez, donde las distancias son relativamente cortas y la movilidad se comparte entre autos, motos, bicicletas y peatones, la planificación del tránsito se vuelve fundamental.

Las políticas de seguridad vial urbana suelen incluir medidas como:

reducción de velocidades en zonas residenciales

señalización adecuada

controles de tránsito

rediseño de calles para mejorar la convivencia entre vehículos y peatones

Estas acciones buscan disminuir accidentes y mejorar la calidad de vida en los barrios.

El rol del Concejo Deliberante ante los reclamos vecinales

El pedido fue presentado para que el Honorable Concejo Deliberante de Marcos Juárez analice la situación y evalúe posibles iniciativas o recomendaciones para mejorar las condiciones de circulación.

Si bien las decisiones operativas suelen depender del área municipal de tránsito, el Concejo puede impulsar proyectos, ordenanzas o pedidos de informes que permitan abordar la problemática.

La intervención del cuerpo legislativo también cumple una función importante al canalizar inquietudes de los vecinos y generar debate público sobre temas que afectan la vida cotidiana de la ciudad.

Un reclamo que apunta a prevenir accidentes

El objetivo central del planteo es prevenir accidentes y mejorar la seguridad de quienes viven y circulan por la zona.

Los vecinos remarcaron que la intención no es generar conflictos, sino promover un tránsito más ordenado y seguro en una calle que se volvió cada vez más transitada dentro del mapa urbano de Marcos Juárez.

En ese sentido, esperan que el reclamo permita abrir un espacio de análisis sobre posibles soluciones y que las autoridades puedan evaluar medidas concretas que reduzcan los riesgos actuales.

La seguridad vial, coinciden muchos especialistas, no depende únicamente de controles o infraestructura, sino también de la responsabilidad de quienes conducen y del respeto por las normas de tránsito.

En ciudades intermedias como Marcos Juárez, donde la vida urbana mantiene una fuerte cercanía entre vecinos, garantizar calles seguras sigue siendo uno de los desafíos centrales para el crecimiento ordenado de la comunidad.