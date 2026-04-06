Pese a las condiciones climáticas adversas y al contexto económico nacional, Córdoba volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo de Semana Santa.

Con picos de demanda concentrados entre el viernes y el sábado, la provincia registró un promedio general de ocupación del 80%.

El desempeño turístico se apoyó en una combinación de propuestas religiosas, eventos culturales, deportivos y gastronómicos que ampliaron la oferta en todo el territorio provincial.

“Para esta fecha, el legado del Cura Brochero y todo el circuito de turismo religioso se consolidaron como un clásico en la elección de los visitantes. A eso se sumó una agenda muy diversa, con eventos como el partido entre Talleres y Boca con público visitante, festivales gastronómicos como Peperina y competencias internacionales como el Mundial de Esquí Náutico”, señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

En términos de ocupación por regiones, el Valle de Calamuchita mostró altos niveles de demanda, con Villa General Belgrano al 93%, La Cumbrecita al 100%, Santa Rosa al 78% y Almafuerte al 64%.

En Paravachasca, impulsado por el festival Peperina, Villa Ciudad América alcanzó el 100%, Potrero de Garay el 90% y Alta Gracia el 80%. En Punilla, Carlos Paz registró un 80% —con picos del 86% en alojamientos categorizados—, mientras que Capilla del Monte llegó al 80% y Tanti al 75%.

Las Sierras Chicas también evidenciaron una buena performance, con Río Ceballos al 96% y Colonia Caroya al 75%. En Traslasierra, Las Rabonas alcanzó el 93%, San Javier y Yacanto el 87%, Nono el 69%, Mina Clavero el 64% y Villa Cura Brochero el 57%.

Por su parte, la región de Mar Chiquita mostró uno de los mejores desempeños, con Miramar al 92,5% y Balnearia al 95%.

Capitani destacó además que “la coincidencia de dos fines de semana largos casi consecutivos no afectó la demanda, lo que confirma que la fortaleza de Córdoba está en la diversidad de su propuesta turística”.

Finalmente, el titular de la Agencia subrayó el trabajo conjunto entre el sector público y privado: “El acompañamiento del Gobierno provincial y del gobernador Martín Llaryora es clave para sostener el crecimiento del turismo y consolidar a Córdoba como uno de los destinos más competitivos del país”.