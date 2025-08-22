Una invitación a cuidar la salud
La Municipalidad de Marcos Juárez, a través de la Secretaría de Salud, lanza una campaña especial para que los hombres de la ciudad se realicen controles médicos gratuitos. La propuesta, bajo el lema “En septiembre la prevención también es cosa de hombres”, busca reforzar la importancia de los chequeos anuales.
Cuándo y dónde se realizarán los controles
Las jornadas tendrán lugar los martes 9, 16 y 23 de septiembre en los Centros Periféricos de la ciudad. Para participar, es necesario solicitar turno previo en el centro más cercano.
¿Qué estudios incluye la campaña?
Durante estas jornadas se brindará atención integral, totalmente gratuita, que incluye:
- Ecografía vesicoprostática
- Laboratorio completo: análisis de rutina y PSA (antígeno prostático específico)
- Controles antropométricos
- Vacunación para adultos
- Control odontológico
- Consultorio de nutrición
- Consultorio de clínica médica
Un compromiso con la prevención
Con esta iniciativa, el municipio busca concientizar a los hombres sobre la importancia de la prevención y acompañarlos en el cuidado integral de su salud.