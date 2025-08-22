Una invitación a cuidar la salud

La Municipalidad de Marcos Juárez, a través de la Secretaría de Salud, lanza una campaña especial para que los hombres de la ciudad se realicen controles médicos gratuitos. La propuesta, bajo el lema “En septiembre la prevención también es cosa de hombres”, busca reforzar la importancia de los chequeos anuales.

Cuándo y dónde se realizarán los controles

Las jornadas tendrán lugar los martes 9, 16 y 23 de septiembre en los Centros Periféricos de la ciudad. Para participar, es necesario solicitar turno previo en el centro más cercano.

¿Qué estudios incluye la campaña?

Durante estas jornadas se brindará atención integral, totalmente gratuita, que incluye:

Ecografía vesicoprostática

Laboratorio completo : análisis de rutina y PSA (antígeno prostático específico)

: análisis de rutina y PSA (antígeno prostático específico) Controles antropométricos

Vacunación para adultos

Control odontológico

Consultorio de nutrición

Consultorio de clínica médica

Un compromiso con la prevención

Con esta iniciativa, el municipio busca concientizar a los hombres sobre la importancia de la prevención y acompañarlos en el cuidado integral de su salud.