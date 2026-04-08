Comenzaron los talleres de Cultura Comunitaria 2026

Ya están en marcha los talleres de Cultura Comunitaria 2026, una propuesta pensada para acercar actividades deportivas, culturales, artísticas y creativas a vecinos de todas las edades.

La iniciativa se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, lo que permite que cada persona pueda encontrar una opción cerca de su casa y sumarse con facilidad.

Actividades gratuitas durante todo el año

Uno de los puntos más destacados del programa es que todas las actividades son gratuitas y se mantendrán activas a lo largo de todo el año.

La variedad de propuestas busca incluir a toda la comunidad, desde niños hasta adultos mayores, fomentando la participación, el aprendizaje y el encuentro social.

Cómo inscribirse a los talleres

Para participar, es necesario realizar la inscripción directamente en el lugar donde se dicta cada taller.

👉 El registro se realiza en el mismo horario de la actividad y con el docente a cargo.

Además, se puede consultar la grilla completa de talleres a través de la web y las redes oficiales, donde se detallan días, horarios y espacios disponibles.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde la organización remarcan que la propuesta está pensada para que todos puedan sumarse en el momento que lo deseen.

“Cuando vos quieras, solo falta que vengas”, es el mensaje que acompaña esta nueva edición, invitando a aprovechar estas actividades abiertas y accesibles.

Una oportunidad ideal para aprender, moverse, crear y compartir en comunidad.