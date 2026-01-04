El sistema de pagos en Marcos Juárez suma una nueva herramienta: Tarjeta Viajes ya se encuentra operativa en la ciudad, incorporándose al circuito comercial como una alternativa de financiación en cuotas que busca adaptarse a las necesidades actuales de usuarios y comercios.

Su implementación local está vinculada al proceso de expansión que lleva adelante el Grupo RolSol, y responde a una demanda concreta surgida desde el propio ámbito laboral de la empresa.

Un uso que comenzó desde adentro y se proyecta hacia la ciudad

La llegada de Tarjeta Viajes a Marcos Juárez no fue casual. Más de 300 empleados y colaboradores de RolSol, que ya utilizaban la tarjeta en otras plazas, manifestaron la necesidad de poder emplearla también en los comercios locales.

A partir de este pedido, la empresa avanzó en una etapa de presentación formal del sistema en la ciudad, dando inicio a un proceso de incorporación de negocios y ampliación de su red de uso.

Una tarjeta pensada para el uso cotidiano

A diferencia de otras herramientas asociadas exclusivamente al turismo, Tarjeta Viajes ofrece una operatoria similar a la de una tarjeta de crédito nacional, permitiendo su utilización en distintos rubros y situaciones de consumo.

Los usuarios pueden pagar en comercios adheridos, organizar gastos en cuotas y acceder a un sistema que prioriza la previsibilidad financiera y la facilidad de uso.

Pagos, cuotas y débitos automáticos

Entre las posibilidades que habilita Tarjeta Viajes se encuentran:

Compras en locales comerciales adheridos

Financiación de consumos en cuotas

Débitos automáticos para: servicios públicos instituciones educativas clubes y entidades deportivas



Estas funciones amplían el alcance de la tarjeta y la integran a la dinámica diaria de los usuarios.

Adhesión de comercios y movimiento económico local

Con la tarjeta ya en funcionamiento, se puso en marcha un proceso de adhesión de comercios de Marcos Juárez, permitiendo que más negocios incorporen esta modalidad de pago.

Para el sector comercial, sumar nuevas alternativas de financiación representa una herramienta que puede facilitar las ventas y adaptarse a las nuevas formas de consumo, en un contexto donde la diversidad de medios de pago resulta clave.

Una incorporación que fortalece el sistema de pagos

La operatoria de Tarjeta Viajes en Marcos Juárez se suma al entramado financiero local como una opción complementaria. Su desarrollo apunta a consolidarse de manera progresiva, a medida que más usuarios y comercios se integren al sistema.

De esta manera, la tarjeta comienza a formar parte del esquema de pagos disponible en la ciudad, acompañando la evolución del consumo y la planificación económica.