La tarjeta de crédito del Grupo Rolsol desembarca en Marcos Juárez, ampliando su presencia nacional y ofreciendo una alternativa para financiar compras y servicios locales sin interés.

Un crecimiento que no se detiene

La historia de Grupo Rolsol es un ejemplo de cómo una empresa local logró construir un ecosistema sólido de negocios con presencia nacional. Desde su origen en 2009 como una mayorista de turismo, el grupo fue ampliando su estructura hasta conformar hoy cuatro unidades: viajes, hotelería, finanzas y desarrollos inmobiliarios.

Todo comenzó con la unidad mayorista de viajes, la base sobre la que se fundó la empresa. A medida que el negocio crecía, llegó la expansión al sector hotelero, con la compra de establecimientos propios para brindar alojamiento a sus pasajeros y garantizar estándares de calidad.

Hoy, el grupo cuenta con cinco hoteles propios —en Marcos Juárez, Ushuaia, Carlos Paz, Mendoza y Bariloche— y uno alquilado en Salta, sumando seis en total.

Con el tiempo, surgieron nuevas necesidades del mercado que dieron lugar a la unidad financiera y posteriormente a la Tarjeta Viajes, un producto que ya se posiciona como una alternativa real dentro del mercado nacional.

Cómo nació la Tarjeta Viajes

El proyecto nació como una tarjeta de afinidad dentro de Operador de Tarjeta de Crédito, con el propósito de ofrecer a los pasajeros de la empresa la posibilidad de financiar sus viajes sin interés, un beneficio que rápidamente ganó adeptos y marcó el inicio de su expansión.

Con el tiempo, el grupo gestionó su propia Tarjeta de Crédito (Tarjeta Viajes) y convirtió el proyecto en una unidad de negocios independiente.

La nueva división se apoya en la experiencia financiera de sus directivos, la estructura y volumen de operaciones del grupo, que hoy da respaldo y alcance nacional al producto.

Una tarjeta con presencia nacional

A tres años de su lanzamiento, Tarjeta Viajes ya cuenta con más de 21.000 plásticos emitidos en distintas provincias del país, principalmente en Córdoba, Rosario, Mendoza y, en menor medida, Buenos Aires.

Su uso comenzó con los propios pasajeros del grupo, que podían pagar sus viajes y excursiones en cuotas sin interés.

Con el tiempo, el sistema se amplió a comercios de destinos turísticos, permitiendo comprar desde productos regionales hasta servicios locales en lugares como Carlos Paz, Bariloche y Ushuaia.

Desembarco en Marcos Juárez

La más reciente etapa de expansión llega ahora a Marcos Juárez, donde un grupo de más de 300 empleados y colaboradores de Rolsol ya utiliza la tarjeta y solicitó poder hacerlo también en los comercios locales.

Por eso, la empresa inició un proceso de adhesión de negocios y de presentación formal de la tarjeta en la ciudad.

De esta forma, los usuarios podrán pagar en locales adheridos, realizar débitos automáticos de servicios públicos, instituciones educativas y deportivas, y operar con la misma facilidad que con cualquier tarjeta de crédito nacional.

Un servicio nacional con mirada local

Desde Grupo Rolsol aclaran que Tarjeta Viajes no compite con las tarjetas locales, ya que su operación es de alcance nacional. Marcos Juárez se suma a las más de 500 ciudades donde el producto está activo.

Cr Carlos Soler CEO del Grupo Rolsol

“Marcos Juárez es una ciudad más dentro del mapa nacional de Tarjeta Viajes. Lo que hacemos es acompañar a nuestros usuarios para que puedan usar su tarjeta también en su lugar de residencia”, señalaron desde la empresa.

Innovación y desarrollo con sello local

La llegada de Tarjeta Viajes a Marcos Juárez no es solo una buena noticia para los usuarios, sino también una muestra del potencial empresarial y financiero que surge desde el interior del país.

Con una propuesta que une turismo, servicios financieros e inversión inmobiliaria, Grupo Rolsol demuestra que la innovación puede tener raíces locales y proyección nacional.