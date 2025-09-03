Multas que duelen en el bolsillo: el ranking de las más caras

¡Atención, vecinos de Marcos Juárez! Si no querés que la Municipalidad te saque un buen susto del bolsillo, es fundamental que conozcas los valores de las multas de tránsito y otras infracciones. La última tabla de precios muestra que hay algunas faltas que te pueden dejar temblando.

A continuación, te presentamos una lista de las multas con los valores más altos, para que no te tomen desprevenido. ¡Tomá nota!

Infracción Valor de la multa Evasión al control sanitario $279,700.00 Faena-exc/temperatura-no/hab.transp $279,700.00 Conduce bajo los efectos de alcohol $140,300.00 Reincidencia por falta de licencia $112,420.00 Circular sin parachoques $112,420.00 Circular sin frenos $112,420.00 Salida de bomberos $112,420.00 Ceder o permitir la conducción sin habilitación $112,420.00 Reincidencia (20UF) $112,420.00

Las multas más comunes de valor intermedio

Existen otras infracciones muy comunes que, aunque no alcanzan los valores más altos, igualmente representan un golpe para el bolsillo. Es importante tenerlas en mente.

Infracción Valor de la multa Falta de licencia de conducir $56,660.00 Falta chapa patente (se secuestra) $56,660.00 Abandono de vehículo en la vía pública $56,660.00 Alcoholemia $56,660.00 No uso de casco protector $56,660.00 Falta de seguro $56,660.00 No usar cinturón de seguridad $56,660.00

¿Qué pasa con las multas menos costosas?

Pero no todo son cifras astronómicas. Hay otras infracciones, quizás más comunes, que tienen un costo más «accesible». Eso sí, siempre es mejor evitarlas, ya que un descuido puede sumarse a la cuenta.

Infracción Valor de la multa Estacionamiento de autos o motos $34,356.00 Equinos en la vía pública – estadía $34,356.00 Gastos Administrativos $900.00 Estacionamiento medido (100 horas) $35,000.00

Multas y Tasas Municipales 2025: Listado Completo y Actualizado

El municipio publicó el listado actualizado de multas de tránsito y otros cargos, calculados en Unidades de Falta (UF). Cada UF equivale al valor de cuatro litros del gasoil más económico, por lo que las multas se actualizan de forma automática cuando aumenta el combustible. Aquí encontrarás todas las infracciones y cargos, ordenados de mayor a menor, con el descuento por pago voluntario cuando corresponde.

Tabla de multas y cargos (de mayor a menor)

Infracción / Cargo Monto Descuento / Observación Reincidencia en fuga (50 a 200 UF) $279.700 — Violación a la clausura (50 UF) $279.700 $223.940 Evasión al control sanitario (50 UF) $279.700 $223.940 Faena / temperatura / transporte no habilitado (50 UF) $279.700 $223.940 Reincidencia luces (40 UF) $223.940 — Reincidencia en escape ruidoso (40 UF) $223.940 — Reincidencia estacionamiento camiones (34 UF) $190.484 — Reincidencia (34 UF) $190.484 — Reinci obstaculiza visual chapa patente (30 UF) $168.100 — Reincidencia semáforo en rojo (25 UF) $140.300 — Reincidencia falta de seguro (25 UF) $140.300 — Conduce bajo los efectos del alcohol (25 UF) $140.300 $112.420 Enganche sobresaliente (20 UF) $112.420 $90.116 Reincidencia enganche (20 UF) $112.420 — Reincidencia falta licencia (20 UF) $112.420 — Reincidencia (20 UF) $112.420 — Falta de luces (20 UF) $112.420 $90.116 Desobediencia o fuga (20 UF) $112.420 $90.116 Obstaculiza visual chapa patente (20 UF) $112.420 $90.116 Salida de bomberos (20 UF) $112.420 $90.116 Ceder conducción sin habilitación (20 UF) $112.420 $90.116 Circular sin paragolpes (20 UF) $112.420 $90.116 Circular sin frenos (20 UF) $112.420 $90.116 Circular en una rueda / zigzag (20 UF) $112.420 $90.116 Camiones días de lluvia (20 UF) $112.420 $90.116 Escape ruidoso (20 UF) $112.420 $90.116 Exceso de velocidad / picada (20 UF) $112.420 $90.116 Infracciones en establecimientos escolares (20 UF) $112.420 $90.116 Propaganda callejera (20 UF) $112.420 $90.116 Semáforo en rojo (20 UF) $112.420 $90.116 Sin seguro obligatorio (20 UF) $112.420 $90.116 Estacionamiento camiones (17 UF) $95.692 $76.733,60 Estacionamiento rampa colectivo (17 UF) $95.692 $76.733,60 Reinc. estacionamiento moto y auto (12 UF) $67.812 — Estacionamiento sobre vereda (10 UF) $56.660 $45.508 Adelantamiento en bocacalle (10 UF) $56.660 $45.508 Arrojo de agua vía pública (10 UF) $56.660 $45.508 Carga y descarga fuera horario (10 UF) $56.660 $45.508 Circulación camiones (10 UF) $56.660 $45.508 Circulación sobre vereda (10 UF) $56.660 $45.508 Estacionamiento doble fila (10 UF) $56.660 $45.508 Estacionamiento contramano (10 UF) $56.660 $45.508 Falta de espejos (10 UF) $56.660 $45.508 Falta de licencia conducir (10 UF) $56.660 $45.508 Abandono vehículo vía pública (10 UF) $56.660 $45.508 Falta de chapa patente / ilegible (10 UF) $56.660 $45.508 Falta pago impuesto automotor (10 UF) $56.660 $45.508 Giro en “U” (10 UF) $56.660 $45.508 Lavado vehículo vía pública (10 UF) $56.660 $45.508 Negativa a identificarse (10 UF) $56.660 $45.508 Obstrucción inspector tránsito (10 UF) $56.060 $45.028 Insultos (10 UF) $56.060 $45.028 Multas bromatología (10 UF) $56.660 $45.508 Caninos vía pública (10 UF) $56.660 $45.508 Estacionamiento medido (100 hs) $35.000 Amonestación Estacionamiento autos/motos (6 UF) $34.356 $27.664,80 Equinos vía pública (6 UF) $34.356 $27.664,80 Exceso ocupantes (5 UF) $28.780 $23.204 Estadía de motos secuestradas $2.400 — Estadía equinos (1/2 UF) $2.788 — Uniforme, fumigación, libreta sanitaria Amonestación 1º vez Libre de deuda personal — — Estadía extras / bienes no registrables — — Grúa auto — — Grúa camioneta — — Grúa camión — — Verificador — — Gastos administrativos $900 $900

El pago voluntario otorga un descuento del 20% en la mayoría de las infracciones, mientras que otras se resuelven con amonestaciones o cargos administrativos. Este listado incluye todas las multas y tasas vigentes para 2025, organizadas de mayor a menor valor. Consultá los canales oficiales para detalles y formas de pago.

Cómo funcionan las multas y la Unidad de Falta (UF)

Para entender los valores y las sanciones, es clave conocer la lógica detrás del sistema de multas de Marcos Juárez.

La Unidad de Falta (UF)

La UF es la base con la que se calcula el precio de cada multa. Su valor es equivalente a cuatro litros del gasoil más barato. Esto significa que cada vez que suben los precios de los combustibles, el valor de las multas también aumenta. Por ejemplo, una multa de 10 UF valdrá más dinero si el gasoil está más caro.

Tipos de multas y sanciones

Las infracciones se dividen en dos categorías principales según su gravedad:

a) Multas «amonestables»

Estas multas son por faltas que no se consideran graves y que se pueden corregir. Por ejemplo, la primera vez que te detectan sin seguro o sin licencia, te pueden amonestar si presentas la documentación en el juzgado. Lo mismo ocurre con un giro en U en lugares permitidos o un estacionamiento indebido que no bloquee rampas o espacios para personas con discapacidad. Si la misma falta se repite en menos de un año, se considera reincidencia y el importe de la multa se duplica.

b) Multas «no amonestables»

Estas son faltas más serias que se cobran sí o sí, desde la primera vez, sin importar si te presentas o no en el juzgado. Un ejemplo claro es el estacionamiento en una rampa o un espacio de discapacidad. Estas multas no dan lugar a la amonestación. Para las multas de estacionamiento comunes, si no te presentas, se cobra un monto de 6 UF, que sube a 12 UF si reincides dentro del mismo año.

Multas por infracciones técnicas

Si te multan por tener las luces rotas, el escape defectuoso o algún otro problema técnico en el vehículo, la primera vez puedes evitar el pago. Solo tienes que presentarte en el juzgado de faltas, demostrar que ya arreglaste el problema y serás amonestado. Sin embargo, el antecedente queda registrado por un año, y si la falta se repite en ese período, el importe de la multa se duplica.

¡Pagá a tiempo y ahorrá! 🤝

El informe también destaca una buena noticia para los infractores: la Municipalidad ofrece un descuento del 20% para quienes realicen un pago voluntario. ¡No dejes que se te pase el tiempo!

Por ejemplo, si te multan por «falta de licencia de conducir», el valor original es de $56,660. Pero si pagás a tiempo, ¡solo vas a desembolsar $45,508! Lo mismo aplica para el «abandono de vehículo en la vía pública» o «falta de chapa patente».

Datos curiosos para tener en cuenta 🧐

Valores de referencia: Como te contamos, los montos de las multas están atados a las «Unidades Fijas» (UF), que se actualizan según el precio del combustible. Por eso, el valor puede variar. Por ejemplo, la multa por «reincidencia por falta de licencia» es de 20 UF.

Amonestación: Hay algunas faltas, como el «estacionamiento medido (100 horas)», que la primera vez resultan en una amonestación, es decir, ¡un llamado de atención sin multa!

Gastos administrativos: No importa la infracción, siempre tenés que sumar los $900 de «gastos administrativos».

Recordá: la mejor manera de evitar un dolor de cabeza (y de bolsillo) es respetar las normas de tránsito. ¡Conducí con cuidado!