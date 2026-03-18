Telemedicina APROSS ya está disponible en todo el territorio provincial, permitiendo que cada afiliado pueda acceder a una consulta médica desde su celular o computadora sin necesidad de trasladarse. Este servicio forma parte del proceso de modernización y transformación digital que impulsa la obra social para acercar la atención y facilitar el acceso a la salud en cada localidad de Córdoba.

Se trata de un sistema de consultas médicas por videollamada pensado para resolver inquietudes de Clínica Médica y Pediatría de manera rápida, segura y gratuita. Es especialmente útil para síntomas leves, dudas habituales o controles, evitando desplazamientos y brindando una respuesta ágil cuando el afiliado lo necesita.

Pueden utilizarlo todos los afiliados que tengan domicilio registrado en cualquier departamento de la provincia. El servicio no tiene coseguro.

Para acceder, los afiliados pueden ingresar desde el Portal de Autogestión en www.apross.gov.ar, iniciando sesión con CIDI y seleccionando la opción Telemedicina, o a través de la App APROSS disponible para Android y iOS. En ambos casos, el acceso requiere CIDI para validar la identidad y proteger la información.

Una vez dentro de la plataforma, solo es necesario registrarse, esperar unos minutos a que un profesional se conecte y realizar la videollamada desde el celular o computadora. Luego de la atención, el médico dejará registrada la consulta y orientará los pasos a seguir.

Con su implementación en todo el territorio provincial, APROSS reafirma su compromiso de acercar la salud a cada afiliado, garantizando una atención más accesible, moderna y cercana, esté donde esté.