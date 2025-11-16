La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional

Desde temprano, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado un escenario inestable para la región, con una alerta naranja por tormentas que finalmente se cumplió en Marcos Juárez. El fenómeno impactó durante la noche y generó diversas complicaciones en la ciudad.

Los stands de los emprendedores preparados ayer sufrieron el paso de la tormenta

Viento intenso, lluvia y cómo estuvo la temperatura en Marcos Juárez

El temporal llegó con ráfagas muy fuertes que dejaron árboles y ramas caídas en distintos sectores. A las 22:50, el viento sostenido alcanzó 49,6 km/h, mientras que la ráfaga más intensa llegó a 91,93 km/h.

La lluvia acumulada fue de 22 mm, elevando el total mensual a 74 mm y el registro anual a 1.067,3 mm.

En cuanto a la temperatura en Marcos Juárez, la jornada previa al temporal fue muy calurosa: la máxima del sábado 15 de noviembre se registró a las 15:50, alcanzando 32,9°C, un contraste marcado frente al cambio brusco del tiempo que llegó horas después.

El tiempo en Marcos Juárez hoy: alerta por viento

Para este domingo, el pronóstico del tiempo en Marcos Juárez incluye una alerta amarilla por vientos del sector sur, con velocidades previstas entre 25 y 50 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 50 y 75 km/h.

La temperatura máxima esperada para hoy es de 21°C, acompañada de un ambiente mucho más fresco tras el paso de la tormenta.

Trabajos municipales tras el temporal

La Municipalidad de Marcos Juárez informó que las cuadrillas municipales continúan recorriendo la ciudad para despejar ramas, árboles y objetos desplazados por el viento.

A su vez, el área de alumbrado público trabaja junto a EPEC para restablecer el servicio eléctrico en los sectores afectados.