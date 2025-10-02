El hecho en horas de la mañana

Durante las primeras horas de la mañana de este jueves 2 de octubre, un trágico accidente conmocionó a la ciudad de Marcos Juárez. El hecho ocurrió en calle San Juan, entre General Paz y General Roca.

Una víctima fatal

Por motivos que aún se investigan, una persona mayor de edad perdió la vida en el lugar. Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado sería un auto perteneciente a una empresa de remis local. Las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal están siendo analizadas por las autoridades.

Operativo policial y tránsito interrumpido

Personal policial se encuentra trabajando en la zona, que permanece con tránsito cortado para permitir las pericias y garantizar la seguridad de los vecinos.

Conmoción en la comunidad

La noticia generó un profundo pesar en la comunidad de Marcos Juárez, que espera novedades oficiales para conocer en detalle qué sucedió en este lamentable episodio.