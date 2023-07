En un día que combina la memoria histórica de la hazaña lunar y el valor de la amistad, Argentina se prepara para conmemorar el Día del Amigo.

Desde hace décadas, esta fecha especial ha sido un motivo de encuentro y unión entre amigos, reforzando el tejido social de la nación.

El 20 de julio de 1969, mientras el mundo observaba con asombro cómo Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en pisar la Luna, un ciudadano argentino, Enrique Ernesto Febbraro, desde su hogar en Lomas de Zamora, no solo compartía la emoción del logro espacial, sino que también encontró en esta hazaña un símbolo de amistad universal.

Motivado por este sentimiento, Febbraro decidió escribir mil cartas a cien países diferentes, buscando lazos de camaradería y aprecio por la proeza de la humanidad.

«Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y, al mismo tiempo, me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. ¡Ya está, el 20 de julio es el día elegido!» expresó Febbraro con entusiasmo. Desde entonces, en Argentina, el 20 de julio se convirtió en el Día del Amigo, una fecha esperada y valorada por todos los argentinos, quienes celebran la importancia de la amistad en sus vidas.

Este año, la nación se prepara para celebrar este día tan especial, y para acompañar el ambiente festivo, hemos preparado una lista de 11 canciones que sin duda resonarán en cada rincón del país. Desde icónicos clásicos hasta canciones contemporáneas, esta selección musical asegura acompañar a los amigos en una jornada de alegría y camaradería.

Canciones para el Día del Amigo:

«Friend to be friend» – Queen

«With a Little help from my Friends» – The Beatles

«I’ll be there for you» – The Rembrandts

«Amigos» – Los Enanitos Verdes y Alejandro Lerner

«Canción para un amigo» – Guasones

«Amigo» – Ataque 77″Un millón de amigos» Roberto Carlos

«Los chicos» – Andrés Calamaro

«Yo Soy Tu Amigo Fiel» – Toy Story

«Los amigos que yo tengo» – Los Palmera

«Mi buen Amigo» – Franco de Vita

Así que, en este Día del Amigo, dejemos que la magia de la Luna y el espíritu de camaradería nos inspiren a valorar y fortalecer nuestras amistades.

Felicidades a todos los amigos que, a lo largo de los años, han sido un pilar fundamental en nuestras vidas.