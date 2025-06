Marcos Juárez, Córdoba. En un acto cargado de emoción y sentido colectivo, se presentó oficialmente el proyecto que dará origen al Museo de Veteranos de Guerra de Malvinas en nuestra ciudad. La ceremonia se llevó a cabo el pasado sábado en los terrenos del actual Museo de la Ciudad, con la presencia de la intendente Sara Majorel, veteranos, familiares, vecinos y autoridades locales.

El lanzamiento representa un hito en la historia de Marcos Juárez: por primera vez se plantea la creación de un espacio permanente que no solo rinda homenaje a quienes combatieron en las islas, sino que también mantenga viva la causa Malvinas como parte de nuestra identidad nacional.

Un convenio para avanzar con memoria y compromiso

Durante el encuentro, se firmó un convenio clave entre la Fundación Malvinas Marcos Juárez —institución que representa a los veteranos locales— y la Municipalidad, permitiendo formalizar el uso del espacio en el actual Museo de la Ciudad para desarrollar allí un apéndice específicamente dedicado al conflicto del Atlántico Sur.

La intendente Cra. Sara Majorel compartió unas palabras que reflejaron el espíritu de la jornada:

“Y ahora, incorporar el Museo de las Malvinas me parece que hemos encontrado lo que estábamos buscando. Durante mucho tiempo me consta. Va a ser el lugar donde ustedes, chicos, van a poder sostener vivas las gestas Malvinas. Creo que este es un comienzo muy interesante. Así que gracias a todos los que asistieron e hicieron posible que hoy estemos dando este contacto inicial. Obviamente que no queda acá y que dentro de poco tiempo podamos estar inaugurándolo.”

La emoción de una meta largamente esperada

Claudio Mirenda, veterano de Malvinas oriundo de Marcos Juárez, compartió su visión sobre la iniciativa:

“Este apéndice no busca homenajear exclusivamente a los veteranos. Lo más importante es mantener y visibilizar la causa Malvinas para fomentar el reclamo permanente por la soberanía. La causa no termina hasta que las islas vuelvan a formar parte efectiva de nuestra nación.”

También brindó su testimonio Horacio Esterniolo, quien expresó:

“Estamos muy contentos. Hacía mucho tiempo que veníamos buscando este objetivo y finalmente se dio. Agradezco a Sara Majorel, a Marcos Montechiari, a Charly Marcantonio y a toda la comisión del museo. Ellos hicieron posible que logremos este espacio que tanto anhelamos.”

Esterniolo remarcó que la causa Malvinas está viva y debe mantenerse así con el paso del tiempo. Celebró la consolidación de una comisión nacional de hijos de veteranos y destacó la importancia de incentivarlos para que continúen con el legado. También agradeció el acompañamiento institucional y comunitario: “Fue un acto muy lindo, con mucha gente. Incluso se sumaron desde el aeródromo con aviones. Ahora nos queda empezar a trabajar para concretar el edificio. Sabemos que no es fácil, pero tampoco imposible.”

Desde hace un año los excombatientes locales cuentan con una fundación, lo cual facilitará la gestión de recursos a nivel provincial y nacional. Esterniolo invitó a la comunidad a sumarse con donaciones o aportes en materiales, tanto de construcción como elementos históricos: “Cada vez se hace más difícil conseguirlos porque ya pasaron 42 años.”

Un espacio con historia viva

El museo proyectado incluirá un salón cerrado para conservar objetos de valor histórico: uniformes, rosarios, elementos personales y material bélico como una batería antiaérea y un cañón ya disponibles. La intención es seguir sumando piezas mediante gestiones en unidades militares y aportes privados.

La participación del grupo Hijos Malvinizando también representa un motor fundamental para el futuro del proyecto, combinando compromiso con energía renovadora.

Cultura y participación comunitaria

La jornada estuvo enmarcada por las presentaciones de la Banda Municipal “José Cesanelli”, el Coro Municipal y el músico Daniel Dellarossa, en un entorno donde la emoción y el sentido de pertenencia fueron protagonistas. El acompañamiento del público reafirmó el compromiso de Marcos Juárez con la memoria activa.

Desde la Fundación Malvinas se reiteró que el proyecto está abierto a colaboraciones estatales y privadas, destacando que las donaciones pueden deducirse impositivamente. “Cada ayuda, por pequeña que sea, suma”, expresaron.