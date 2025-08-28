Nuevos profesionales en el cuerpo de auxiliares judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba anunció, mediante la Resolución Administrativa N° 256 “A”, la incorporación de nuevos peritos oficiales en distintas especialidades. Estos profesionales integrarán el cuerpo de auxiliares de la Justicia y desempeñarán funciones en varias circunscripciones judiciales de la provincia.

Presencia marcosjuarense: Juliana Berta

Entre los designados se encuentra la contadora Juliana Soledad Berta, oriunda de Marcos Juárez. Su tarea será múltiple, ya que trabajará en varias ciudades de Córdoba:

Primera Circunscripción Judicial : Córdoba Capital y Villa Carlos Paz

: Córdoba Capital y Villa Carlos Paz Tercera Circunscripción Judicial: Bell Ville y Marcos Juárez

Áreas de trabajo y especialidades

Los nuevos peritos oficiales provienen de distintas disciplinas, lo que refuerza la capacidad técnica de los tribunales. Entre las áreas incorporadas se encuentran:

Arquitectura

Contabilidad

Higiene y Seguridad en el Trabajo

Ingeniería Química

Medicina Legal

Un paso clave para el Poder Judicial

El nombramiento surge tras un proceso coordinado con diferentes colegios y consejos profesionales de la provincia, que certificaron que los aspirantes cumplieron con todos los requisitos exigidos. Una vez inscriptos oficialmente, los profesionales deberán prestar juramento de ley antes de comenzar su labor.

Ciudades donde actuarán los peritos

Con esta resolución, la Justicia cordobesa refuerza su plantel de especialistas en sedes judiciales de Córdoba Capital, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Bell Ville y Marcos Juárez, asegurando mayor calidad técnica en las pericias y fortaleciendo el trabajo de los tribunales en toda la provincia.