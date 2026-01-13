Con una gran convocatoria, comenzó el ciclo Verano en el Anfi 2026 en Marcos Juárez. La Morocha y Prisma fueron protagonistas de una noche con música en vivo, emprendedores y un fuerte acompañamiento del público local y regional.

Una gran convocatoria para abrir el Verano en el Anfi 2026

Marcos Juárez vivió una noche muy concurrida con el inicio del ciclo Verano en el Anfi 2026, una propuesta cultural que volvió a reunir a vecinos y visitantes en el Anfiteatro Municipal. Familias, jóvenes y público de distintas edades se acercaron para disfrutar de música en vivo y de una actividad pensada para compartir al aire libre.

La primera noche del ciclo fue organizada por la Municipalidad de Marcos Juárez, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, y marcó el comienzo de una nueva edición de este espacio cultural que ya es parte de la agenda de verano en la ciudad y la región.

Desde las primeras horas de la tarde, el público comenzó a acercarse al anfiteatro, ocupando los sectores aledaños, en una jornada con condiciones climáticas favorables que acompañaron el desarrollo del evento.

La Morocha y Prisma en el escenario del Anfiteatro Municipal

Los shows musicales estuvieron a cargo de La Morocha y Prisma, que se presentaron ante una gran cantidad de público y ofrecieron actuaciones cargadas de emoción y entusiasmo. Ambas bandas lograron una muy buena respuesta de los asistentes, que acompañaron cada presentación.

El evento comenzó alrededor de las 20 h, tal como estaba previsto por la organización. A lo largo de la noche, el público se mantuvo atento y participativo, generando un clima familiar y ordenado en todo el predio.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad. “La respuesta de la gente fue muy positiva y superó las expectativas para esta primera fecha”, señalaron desde la Secretaría de Cultura y Deportes.

Presencia de microemprendedores y propuestas gastronómicas

Además de la música, el Verano en el Anfi contó con la participación de microemprendedores locales, que se ubicaron en la zona de la Plaza General Paz, ofreciendo productos artesanales y diferentes propuestas para quienes se acercaron al evento.

La presencia de emprendedores permitió sumar un espacio de circulación y encuentro, fortaleciendo el perfil local del ciclo y brindando oportunidades de visibilización a productores de Marcos Juárez y la región.

En cuanto a la oferta gastronómica, el buffet estuvo a cargo del Club Tiro Federal, una institución de la ciudad que acompañó la jornada con opciones de comida y bebida para el público presente.

Un ciclo cultural pensado para la comunidad

El ciclo Verano en el Anfi forma parte de las políticas culturales que impulsa el municipio durante la temporada estival, con el objetivo de promover actividades gratuitas, apoyar a artistas y emprendedores locales y generar espacios de participación comunitaria.

Desde el área organizadora remarcaron la importancia de sostener este tipo de propuestas. “Estos encuentros permiten que la cultura esté al alcance de todos y que los espacios públicos se conviertan en lugares de disfrute para las familias”, expresaron.

El balance de la primera noche fue positivo tanto por la convocatoria como por la organización general del evento.

El ciclo continúa el domingo 18 de enero

El Verano en el Anfi 2026 tendrá continuidad el domingo 18 de enero, nuevamente en el Anfiteatro Municipal de Marcos Juárez. En esa fecha se presentarán Buena Onda Social Club y CDV Covers, completando una nueva noche de música en vivo.

Desde la Municipalidad invitaron a la comunidad a seguir participando de las próximas fechas. “La idea es que el Anfi siga siendo un punto de encuentro durante todo el verano”, indicaron.

Con una multitud acompañando la primera jornada, música en vivo y la participación de emprendedores e instituciones locales, el Verano en el Anfi 2026 comenzó con una respuesta muy favorable del público de Marcos Juárez y la región.