El fin de semana XXL que termina hoy deja un saldo más que positivo para el turismo cordobés: según el relevamiento que realizó la Agencia Córdoba Turismo, unos 320 mil turistas eligieron la provincia para disfrutar este feriado XXL.

El movimiento -incesante en las distintas rutas desde el jueves por la tarde- generó un impacto económico de unos 83 mil millones de pesos (duplicó al del año pasado) con un gasto promedio de $124.728,64.

“Estos números confirman lo que estamos viendo en la previa de las vacaciones: Córdoba tendrá una muy buena temporada, superior a la que pasó”, expresó Darío Capitani, titular de Turismo.

El fin de semana largo que culmina fue un 9.42% superior al del año pasado.

La ocupación provincial promedio un 90% de ocupación: los valles de Calamuchita y Punilla fueron los más elegidos por los visitantes.

Córdoba Capital estuvo al 77%, en Traslasierra, Nono 95%, San Javier y Yacanto 70%, Cura Brochero 76%, Las Rabonas 91% y Mina Clavero al 73%.

En tanto, Calamuchita motorizó la mayoría de la convocatoria: Embalse de Calamuchita 84%, Villa General Belgrano 100%, Santa Rosa de Calamuchita 75%, Villa Rumipal 70%, La cumbrecita 85%, Almafuerte 95% y Yacanto de Calamuchita 91%. En Paravachasca: Alta Gracia lideró con el 95% y Potrero de Garay estuvo al 80%. Punilla, arrojó Capilla del Monte 97%, La Cumbre 90%, Villa Giardino 75%, La Falda 93% y Carlos Paz 88%.

En Mar de Ansenuza, Miramar 100% y Balnearia al 90%, mientras que en Sierras Chicas, Colonia Caroya llegó al 83% , La Granja 75% y Río Ceballos 77%.

“La Oktober Fest o Happy Birra, así como muchísimas actividades más de nuestro calendario, son los atractivos principales que impulsan y motivan a turistas de todo el país. Cerramos un gran mes de noviembre y ya nos estamos preparando para lo que puede ser el evento de mayor impacto económico en la historia de Córdoba: los dos recitales que brindará Shakira en el Kempes”, anticipó Capitani.

La mayoría de los visitantes que se movilizaron llegaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Provincia de Santa Fe y Córdoba.