La Municipalidad de Marcos Juárez oficializó el Decreto Nº 032, que dispone la venta de 19 lotes productivos en el loteo Don Jorge. La medida busca impulsar la radicación de actividades logísticas, comerciales y de servicios, con opciones de financiación y beneficios para quienes inviertan en el sector sudoeste de la ciudad.

La venta de lotes productivos ya tiene marco oficial

El Ejecutivo municipal avanzó con la implementación del Decreto Nº 032, dando continuidad al proceso establecido por la Ordenanza Nº 3332 para comercializar terrenos del loteo Don Jorge.

Según el documento firmado por la intendente Sara Majorel, la iniciativa apunta a promover el desarrollo económico local mediante la instalación de nuevos proyectos productivos y comerciales en una zona estratégica del sudoeste de Marcos Juárez.

Los terrenos se encuentran delimitados por la prolongación de calle Colombia al norte, Calle del Niño al este y Avenida Circunvalación al sur, consolidando un área pensada para actividades vinculadas al crecimiento urbano y empresarial.

Usos permitidos para los terrenos

El decreto define con claridad qué tipo de actividades podrán desarrollarse en los lotes:

Usos dominantes: logística, transporte, comercio y servicios.

Usos complementarios: industria del software, actividades rurales o semirrurales.

Usos adicionales: industrias limpias o verdes, incluyendo el rubro alimenticio.

Esta planificación busca atraer inversiones sin afectar el ordenamiento territorial, priorizando actividades compatibles con el entorno urbano.

Infraestructura disponible para la radicación

Uno de los puntos destacados del proyecto es que los lotes ya cuentan con servicios básicos instalados, lo que reduce los tiempos de puesta en marcha para nuevos emprendimientos.

Entre las obras incluidas se encuentran:

Red de agua.

Electrificación y alumbrado público.

Red cloacal con conexiones domiciliarias.

Cordón cuneta.

Pavimento o ripio según el sector.

Además, podrán adquirirse con o sin naves metálicas (galpones) de 600 o 1.000 metros cuadrados, con planos aprobados y gastos administrativos incluidos.

Cuadro oficial de lotes incluidos en el Decreto 032

El decreto detalla específicamente las características de cada terreno. A continuación, el resumen del cuadro oficial incorporado al documento:

Manzana Lote Calle Frente (m) Fondo (m) Superficie 15 100 Calle Oeste 47,44 50 irregular 2.360,92 m² 15 101 Calle Oeste 47,53 50 2.376,50 m² 14 101 Calle Oeste 51,54 50 2.577,00 m² 14 102 Calle Oeste 51,54 50 2.577,00 m² 14 103 Calle Oeste 51,54 50 2.577,00 m² 13 103 Calle Este 52,31 50 2.615,50 m² 13 114 Calle Oeste 52,31 50 2.615,50 m² 12 105 Calle Este 54,32 50 2.716,00 m² 12 106 Calle Este 54,32 50 2.716,00 m² 12 109 Calle Oeste 54,32 50 2.716,00 m² 12 110 Calle Oeste 54,32 50 2.716,00 m² 15 106 Calle Oeste 54,32 50 2.716,00 m² 12 100 Calle Este y Mendoza 50 56,97 2.848,50 m² 12 115 Calle Oeste y Mendoza 50 56,97 2.848,50 m² 12 107 Av. Zeballos 50 72,98 3.649,00 m² 12 108 Av. Zeballos 50 72,98 3.649,00 m² 15 107 Calle Zeballos 50 72,98 3.649,00 m² 11 101 Mendoza 60 88,5 irregular 5.311,57 m² 11 100 Mendoza 103,34 88,55 irregular 6.379,26 m²

La diversidad de superficies permite proyectos de distintas escalas productivas y logísticas.

Formas de pago y beneficios previstos

El esquema de comercialización contempla opciones de financiación de hasta 36 cuotas, con precios establecidos en dólares estadounidenses más IVA.

Entre las bonificaciones incluidas se destacan:

5% de descuento por pago contado del lote.

Bonificación de la última cuota del galpón al adquirir lote más nave metálica.

Beneficio adicional para terrenos mayores a 5.000 m².

Los pagos podrán realizarse en dólares o en pesos argentinos al tipo vendedor MEP vigente.

Cómo será el proceso de adjudicación

La venta se realizará exclusivamente a través de corredores inmobiliarios habilitados.

El procedimiento establece:

Presentación de ofertas en sobre cerrado.

Garantía económica para mantener la propuesta.

Notificación a otros corredores ante nuevas ofertas.

Adjudicación considerando monto y forma de pago.

El municipio podrá priorizar la forma de pago por sobre el valor ofertado, según lo establecido en el decreto.

Impacto para Marcos Juárez y el sudeste cordobés

La disponibilidad de terrenos con infraestructura instalada, junto con financiación y beneficios económicos, apunta a facilitar la llegada de nuevas inversiones y generar empleo local.

El decreto también establece acciones de promoción mediante cartelería, redes sociales y el sitio web municipal para ampliar la difusión de la iniciativa.