La edición de Verano en el Anfi cerró con un balance altamente positivo en Marcos Juárez. Con ocho fechas durante la temporada, la propuesta cultural logró convocar a visitantes de toda la región, fortalecer la economía local y potenciar a artistas e instituciones de la ciudad.

Un cambio de formato que amplió la propuesta cultural

La edición 2026 de Verano en el Anfi marcó una evolución en la agenda cultural de Marcos Juárez. El ciclo dejó atrás el formato tradicional de tres noches para convertirse en una propuesta más extendida a lo largo del verano, con ocho fechas que incluyeron música, danza, colectividades y festivales temáticos.

Desde la organización señalaron que el objetivo fue mejorar la experiencia general y diversificar la oferta para distintos públicos. “Estamos muy conformes con lo que fue esta edición de Verano en el Anfi, donde decidimos darle un salto de calidad a todo el evento”, expresó Marcos Montechiari, secretario de Cultura.

La ampliación del calendario permitió sumar propuestas diferenciadas, entre ellas el festival de folclore, colectividades y otras actividades pensadas para distintos segmentos de público.

Turismo cultural y movimiento económico en Marcos Juárez

Uno de los aspectos destacados fue el impacto regional que tuvo el ciclo. La llegada de visitantes de localidades cercanas generó movimiento en el sector gastronómico y comercial, consolidando la idea del turismo cultural como herramienta de desarrollo local.

Según explicó Montechiari, el público no solo asistió a los espectáculos sino que también recorrió la ciudad. “La gente acompañó propuesta tras propuesta, con muchísimos visitantes de la región que luego invierten en la ciudad porque se van a comer acá, en algunos casos se alojan en Marcos Juárez y conocen la ciudad”, afirmó.

Este flujo contribuyó a dinamizar distintos sectores económicos durante el verano, un aspecto que desde la organización consideran clave para sostener el programa en futuras ediciones.

Participación institucional y beneficios para entidades locales

El ciclo también tuvo un fuerte componente institucional. Más de 20 entidades de Marcos Juárez participaron en la organización y desarrollo de las distintas fechas, aportando identidad y trabajo comunitario.

De acuerdo a estimaciones oficiales, alrededor de 25 millones de pesos retornaron a las instituciones locales a través del programa. “Ya son más de 20 instituciones que pasaron por el programa y eso también representa un beneficio directo para la comunidad”, señaló el secretario de Cultura.

Las colectividades y eventos temáticos permitieron además generar espacios de encuentro social, fortaleciendo el vínculo entre organizaciones, vecinos y visitantes.

Artistas locales como protagonistas de la grilla

Otro aspecto destacado fue la presencia mayoritaria de artistas de Marcos Juárez y la región. Más de 20 bandas y cerca de 20 elencos de danza formaron parte de la programación, con un dato relevante: el 90% de las agrupaciones fueron locales.

Desde la Secretaría de Cultura remarcaron que esta decisión responde a una política cultural sostenida. “Siempre buscamos darle un lugar de preferencia a nuestros artistas locales, porque creemos que el desarrollo cultural también se construye desde la identidad de la ciudad”, explicó Montechiari.

La variedad de propuestas incluyó distintos estilos musicales y expresiones artísticas, ampliando el alcance del evento y ofreciendo alternativas para diferentes públicos.

Un modelo que apunta a consolidarse

El balance general abre la posibilidad de continuar desarrollando el ciclo bajo este nuevo formato. La experiencia de extender la programación durante toda la temporada mostró resultados positivos en términos de convocatoria, participación institucional y visibilidad cultural.

Desde la organización consideran que el desafío será consolidar este modelo en el tiempo, manteniendo el protagonismo de artistas locales y fortaleciendo el vínculo con la región, con el objetivo de seguir posicionando a Marcos Juárez dentro del circuito cultural del sudeste cordobés.