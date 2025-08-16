El accidente en horas de la mañana

Alrededor de las 7 de la mañana de este sábado, los Bomberos Voluntarios fueron convocados por un siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 457. Se trató de un vuelco en solitario, que rápidamente generó la movilización de varias unidades de emergencia.

El estado del ocupante

Al arribar al lugar, los bomberos se encontraron con el único ocupante del vehículo, quien había logrado salir por sus propios medios del habitáculo. El conductor fue asistido de inmediato y posteriormente trasladado al Hospital local para una mejor evaluación médica. Según informaron, presentaba lesiones leves.

Operativo de los bomberos

El operativo demandó la participación de cuatro unidades de Bomberos y un total de 21 efectivos, que trabajaron en la zona para garantizar la seguridad, controlar el vehículo y asistir al ocupante.