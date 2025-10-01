Una celebración que ahora tiene carácter provincial

La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la ley que convierte a la Fiesta del Corazón Productivo del País en una Fiesta Provincial. Este reconocimiento llega justo en la antesala del 138° aniversario de Marcos Juárez, que se celebrará el próximo 19 de octubre.

La iniciativa fue tratada en la 17ª sesión ordinaria del 147° período legislativo de 2025 y contó con el acompañamiento de todos los bloques políticos.

El origen de un nombre con identidad productiva

El festejo recibe su nombre por un motivo claro: la región de Marcos Juárez es considerada un polo agroindustrial estratégico dentro del sudoeste provincial. Sus tierras fértiles y el empuje productivo de su gente han marcado la identidad no solo de la ciudad cabecera, sino también de todo el departamento.

La propuesta fue presentada por los legisladores Julieta Rinaldi, Matías Gvozdenovich, Carlos Carignano y el Frente Cívico, con el objetivo de resaltar la identidad cultural, social y productiva de la zona, además de potenciar la gastronomía, el arte y la economía local.

Más que una fiesta: turismo y desarrollo

Con esta declaración, la fiesta ingresa al calendario oficial de celebraciones cordobesas, lo que permitirá una mayor promoción turística y la posibilidad de acceder a apoyo logístico y presupuestario.

Según destacó la legisladora Julieta Rinaldi, la medida es “un mensaje federal de que el interior productivo existe, innova y exporta, y que Córdoba late desde su interior”. También subrayó que el reconocimiento es fruto del trabajo sostenido de vecinos y autoridades locales que consolidaron la fiesta año tras año.

En la misma línea, el legislador Carlos Carignano remarcó que no se trata solo de un título: “Esta ley reconoce el trabajo y esfuerzo diario de los productores y empresarios del departamento. Los marcosjuarenses deben sentirse orgullosos”.

Una comunidad que late fuerte

La declaración provincial reafirma que la Fiesta del Corazón Productivo del País no es únicamente un encuentro de Marcos Juárez, sino una celebración que ahora representa a toda Córdoba.

En el recinto estuvieron presentes la intendenta Sara Majorel, el ministro de Producción Pedro Dellarossa, el director de Desarrollo Regional Hernán Passerini y el secretario de Cultura local Marcos Montechiari, quienes acompañaron la votación que selló este reconocimiento.