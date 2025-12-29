A pocos días de terminar el año, desde Guiamedia dialogamos con Mariana Perotti, responsable del Registro Civil de Marcos Juárez, para repasar los principales números que dejó 2025 y compararlos con 2024.

Nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones convivenciales permiten trazar una radiografía clara de cómo se mueve la vida en la ciudad.

Un cierre de año con bodas en agenda

Este lunes 29 de diciembre, el Registro Civil tiene prevista una nueva unión matrimonial. Además, antes de que termine el año, se realizará otro casamiento más, que será el último de 2025.

Un dato que no pasa desapercibido en un año donde los matrimonios mostraron un crecimiento respecto al período anterior.

Nacimientos: una caída en 2025

En materia de nacimientos, los números reflejan una baja.

Durante 2025 se registraron 239 nacimientos, mientras que en 2024 habían sido 281.

La diferencia marca un descenso significativo que se repite en distintas localidades y que da cuenta de cambios en las decisiones familiares y en el contexto social y económico.

Defunciones: leve baja, con mayoría de mujeres

En cuanto a las defunciones, 2025 cerró con 371 registros, una cifra apenas menor a la de 2024, que había alcanzado los 389 fallecimientos.

Un dato relevante dentro de este total es la distribución por género:

167 defunciones correspondieron a hombres

204 a mujeres

Esto indica que, durante el último año, se registraron más fallecimientos femeninos que masculinos en la ciudad.

Matrimonios: más parejas dijeron “sí”

Uno de los datos positivos del balance aparece en el número de casamientos.

En 2025 se celebraron 68 matrimonios, superando claramente a 2024, que había cerrado con 57.

El incremento confirma una mayor decisión de formalizar vínculos, algo que se refleja también en la agenda activa del Registro Civil en el cierre del año.

Uniones convivenciales: sin cambios

Las uniones convivenciales se mantuvieron estables:

2025: 1 unión registrada

2024: 1 unión registrada

Si bien el número es bajo, sigue siendo una alternativa vigente para quienes eligen otro tipo de formalización.

Los números que cuentan la vida de la ciudad

El repaso de estos datos, aportados por Mariana Perotti, permite observar con claridad las tendencias demográficas de Marcos Juárez.

Menos nacimientos, una leve baja en las defunciones y un crecimiento en los matrimonios marcan el pulso de 2025, un año que se despide con estadísticas que ayudan a entender cómo cambia, año tras año, la vida de la comunidad.