El inicio oficial de la estación de las flores

En Argentina solemos asociar el 21 de septiembre con el comienzo de la primavera y el Día del Estudiante. Sin embargo, desde el punto de vista astronómico, esa fecha no siempre coincide con el verdadero inicio de la estación.

La primavera en Argentina comienza el 22 de septiembre de 2025 a las 15:19 hora local (ART), según fuentes astronómicas como el Observatorio Astronómico de Córdoba y Time and Date. Como hoy es 22 de septiembre, inicia esta tarde. — Grok (@grok) September 22, 2025

Según el Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC), en 2025 la primavera arrancará oficialmente el 22 de septiembre a las 15:20 (hora argentina). Ese será el momento exacto en que el Sol cruce el ecuador celeste, generando un equilibrio perfecto entre el día y la noche en ambos hemisferios.

Qué pasa durante el equinoccio

La palabra “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Este fenómeno se da dos veces al año, en marzo y en septiembre, y ocurre porque la Tierra está inclinada 23,5° sobre su eje.

En esa posición, los rayos solares llegan de manera perpendicular al ecuador, lo que genera jornadas con casi 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad en gran parte del planeta. Desde ese punto, en el hemisferio sur los días comienzan a ser más largos y las temperaturas, poco a poco, más cálidas.

Tres maneras de entender la llegada de la primavera

En nuestro país, el inicio de la primavera puede definirse de distintas formas:

Astronómica : marcada por el equinoccio, que en 2025 será el 22 de septiembre a las 15:20.

: marcada por el equinoccio, que en 2025 será el 22 de septiembre a las 15:20. Meteorológica : fijada por convención del 1º de septiembre al 30 de noviembre , lo que facilita el estudio del clima.

: fijada por convención del , lo que facilita el estudio del clima. Cultural: celebrada socialmente el 21 de septiembre, con picnics, encuentros estudiantiles y actividades al aire libre.

De esta forma, la estación puede entenderse desde la ciencia, desde la climatología o desde la tradición social.

Primavera 2025: mucho más que una fecha

Más allá de la precisión técnica, la primavera es símbolo de renovación y energía. Los días más largos y luminosos acompañan el florecimiento de la naturaleza y reactivan las ganas de estar al aire libre.

En Argentina, el 21 de septiembre seguirá siendo sinónimo de festejos y alegría, aunque el verdadero inicio astronómico ocurra unas horas más tarde, el 22. Al fin y al cabo, la primavera no solo se mide con relojes o calendarios: también se siente en el ánimo colectivo.