Un inicio de lujo para una ciudad que vive la música

Marcos Juárez no podía comenzar su agenda cultural de mejor manera: con un show de primer nivel. Cruzando el Charco llegó a la ciudad y desplegó todo su talento en el Cine Teatro de la Sociedad Italiana, donde una multitud disfrutó, cantó y se emocionó con cada canción.

Con una puesta en escena impecable, luces intensas y un sonido que llenó cada rincón, el público acompañó de principio a fin. Hubo baile, aplausos y muchas emociones compartidas en una presentación que confirmó por qué la banda platense es una de las más queridas del país.

Una banda que cruza estilos, fronteras y corazones

Nacida en La Plata en 2012, Cruzando el Charco no ha dejado de crecer. Su formación actual está integrada por Francisco Lago (voz), Nahuel Piscitelli (guitarra), Juan Matías Menchón (bajo), Ignacio Marchesotti (percusión), Matías Perroni (batería), Damián “Ticky” Rodríguez (teclados) y Maximiliano Abal (guitarra).

El grupo combina distintos géneros —rock, pop, cumbia, candombe, reggae— pero siempre con el foco puesto en la canción y la conexión con el público. A lo largo de su trayectoria ya llevan seis discos de estudio, incluyendo su más reciente producción, “Esencia”.

En este álbum se destacan colaboraciones con artistas de gran peso como Chano en “Nada Nace”, Nahuel Pennisi en “Sin Final”, La K’onga en “El Verano”, Facundo Soto en “33” y Gustavo Cordera en “Dueños del Ritmo”.

Después de agotar funciones en el Gran Rex y el Luna Park, la banda llevó su música por Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, México y parte de Europa.

Marcos Juárez, una plaza cultural en expansión

Cada vez más, Marcos Juárez se consolida como epicentro de grandes espectáculos. La ciudad ofrece la posibilidad de vivir el mismo show que se disfruta en los principales escenarios del país, potenciando su identidad cultural y proyección nacional.

De la mano de Héctor Biaggiotti, la apuesta es clara: que Marcos Juárez no solo sea el corazón productivo de la Argentina, sino también un punto clave en el mapa de la música y la cultura.

Una noche redonda

El show comenzó a pura energía con “A mil” y cerró con “Terminales”, dejando al público con una mezcla de euforia y emoción. Fue una noche que reafirmó lo que muchos ya sienten: Marcos Juárez respira música, y lo hace a lo grande.