Con un show lleno de emoción, una banda impecable y una puesta en escena de primer nivel, el reconocido artista cerró la primera edición de la Fiesta Provincial del Corazón Productivo del País ante una multitud que colmó el predio.

La noche del domingo tuvo un protagonista indiscutido: Abel Pintos, quien se presentó en Marcos Juárez para poner el broche de oro al cierre de la primera Fiesta Provincial del Corazón Productivo del País. Desde temprano, una multitud de vecinos y visitantes de distintos puntos del país copó el predio para vivir una jornada que quedará en la memoria colectiva.

Con puntualidad y una ovación que anticipaba la fiesta, Abel apareció en escena junto a su banda. Desde los primeros acordes, el sonido fue nítido, potente y equilibrado, acompañando la calidez de su voz. Las luces, perfectamente sincronizadas con cada canción, generaron una atmósfera mágica que hizo vibrar a todos los presentes.

El repertorio fue un recorrido por los momentos más importantes de su carrera: “La llave”, “Motivos”, “Sin principio ni final” y “Oncemil”, entre otros, fueron coreados por miles de voces. Entre tema y tema, el artista se tomó tiempo para hablar con el público, agradecer el cariño y destacar la energía de Marcos Juárez:

“Gracias por hacerme sentir en casa. Esta noche no la voy a olvidar”, dijo emocionado, provocando una ovación generalizada.

El público, que no dejó de cantar ni un instante, respondió con aplausos, luces de celulares y banderas que se agitaban al ritmo de cada tema. Familias, jóvenes y fanáticos de distintas provincias compartieron una misma emoción: la de sentirse parte de un momento único.

El tramo final del show fue un crescendo de emoción. Tras una seguidilla de temas que encendieron al público, Abel cerró la noche con una versión estremecedora de “Que me falte todo”. El silencio previo al estribillo y el estallido de aplausos al final marcaron el punto más alto del recital.

Con el último acorde, el artista agradeció una vez más y se despidió con una sonrisa que resumió la conexión genuina que logró con la gente. Así se cerró una fiesta que combinó música, identidad y emoción, y que en su primera edición posicionó a Marcos Juárez como un nuevo punto de encuentro para la cultura y la producción del país.